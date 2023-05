Un estudi revela que les persones casades que cometen infidelitats no se'n penedeixen

Les persones casades que tenen aventures extramatrimonials les troben, alhora que expresseni creuen que l'engany no va perjudicar els seus matrimonis, segons revela un nou informe sobre la psicologia de la infidelitat realitzat per laEl treball, publicat a la revista, mostra que l'extensa enquesta de persones que usen, un lloc web per facilitar les relacions extramatrimonials, desafia les nocions generalitzades sobre la infidelitat, particularment sobre les motivacions i experiències dels infidels. "Als mitjans, els programes de televisió, les pel·lícules i els llibres, les persones que tenen aventures tenen aquesta intensa culpa moral i no veiem això en aquesta mostra de participants", assegura l'autor principal,, professor associat al Departament de Ciències Psicològiques i Cerebrals."Aquestes troballes dibuixen unaen comparació del que pensàvem que sabíem", afegeix. Els investigadors van dur a terme l'estudi per comprendre millor les experiències psicològiques dels que busquen i tenen relacions extramatrimonials. Treballant amb investigadors de la, Selterman va enquestar gairebé 2.000 usuaris actius d'Ashley Madison, abans i després de tenir aventures amoroses.Se'ls va preguntar sobre l'estat del matrimoni, per què volien tenir una aventura i sobre el benestar general. Els enquestats, generalment homes i de mitjana edat, van informar alts nivells d'amor per les seves parelles, però. Així, la insatisfacció sexual va ser la motivació més citada per tenir una aventura, juntament amb altres com el desig d'independència i varietat sexual. Els problemes fonamentals amb la relació, com ara la manca d'amor o la ira cap a un cònjuge, es trobaven entre les raons menys citades per voler fer trampa.Amb tot, els resultats suggereixen que, afirma Selterman. Els participants van buscar aventures perquè volien experiències sexuals emocionants i noves, de vegades perquè no sentien un fort compromís amb les parelles, més que per una necessitat de satisfacció emocional, segons va trobar l'informe.

