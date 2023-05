Denuncien 13 vegades un motorista per tapar la matrícula per esquivar un radar a Sabadell

Elshan denunciat un motorista que ha estat enxampat tapant la matrícula en 13 ocasions quan passava per davant d'un radar situat a laentre. L'infractor ocultava la placa de manera voluntària amb la seva mà esquerra mentre cometia una infracció per excés de velocitat.Aquest comportament s'ha repetit en diverses ocasions entre el 16 de març i el 5 de maig, i ha estat captat per la càmera del radar del. Fruit de la investigació, la motocicleta va ser localitzada el 16 de maig a Sabadell i el conductor ha estat sancionat ambi la retirada deConcretament, els agents van denunciar el conductor per tapar la placa de matrícula en tretze ocasions, per dur unai per una. L'import total de les sancions és de 2.100 euros per l'excés de velocitat, 1.040 euros per tapar la matrícula les tretze ocasions i 200 euros per dur-la de manera no reglamentària.

