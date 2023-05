La principal hipòtesi dels fets

Han transcendit els resultats de l'operació de recerca deen un embassament prop de(Portugal), on la menor va desaparèixer en un hotel fa més de 16 anys. Després de tres dies de rastreig, la policia portuguesa ha transmès una "" a la justícia alemanya, que investiga el principal sospitós del cas, segons ha informat el diari Correo da Manha.La recerca es va fer a, a 50 quilòmetres del lloc on va ser vista per darrer cop. Va ser aquest indret l'escollit i no qualsevol altre perquè aquí és on el principal sospitós d'haver raptat la menor,acostumava a passar l'estona. Brueckner, de fet, vivia molt a prop de Praia da Luz. L'objectiu era trobar restes mortals o qualsevol mena d'indici que pugui aportar noves dades a la investigació.L'home al centre de totes les mirades compta amb uni, a hores d'ara, està complint condemna en una presó portuguesa per altres delictes. En aquest nou rastreig, a banda de les autoritats del Portugal, també hi van participar agents alemanys i britànics. Aquests últims, però, només per supervisar la feina.Resulta que l'embassament d'Aradedurant el febrer i el març de l'any 2008 en fins a dues ocasions. Aleshores, però, les forces de seguretat no van poder trobar cap evidència rellevant en el cas. Aquesta és la primera operació important en la causa de la Madeleine des del 2014, quan es va concedir permís a la policia del Regne Unit per fer excavacions a Praia da Luz amb equips especialitzats, com ara gossos rastrejadors entrenats per detectar cadàvers i radars de penetració de terra. Ara, un equip de bussos ha rastrejat l'embassament a la recerca de qualsevol mena d'evidència. També s'han fet més excavacions en algunes zones del bosc pròximes a l'aigua.La versió que més força té ara amb relació a la desaparició de la petita és quela fatídica nit del 3 de maig del 2007 quan dormia amb els seus dos germans a l'habitació de l'apartament turístic de Praia da Luz. Les mirades es van focalitzar sobre Brueckner quan el van extradir de Portugal a Alemanya fa sis anys sota sospites d'haver abusat sexualment de menors a Grècia. Una recerca posterior del seu mòbil va acabar demostrant queen què la família McCann s'allotjava la nit que la menor va desaparèixer. Malgrat tot, aquesta és només una hipòtesi perquè, de moment, el cas Madeleine continua sent un misteri.

