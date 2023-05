Mor electrocutat un menor de 15 anys després d'enfilar-se a un tren i tocar la catenària a Madrid

Tragèdia a la. Un noi de 15 anys ha mort electrocutat la nit d'aquest divendres després de tocar la catenària a l'estació de trens del districte de, tal com ha informat el servei d'. Segons apunten els testimonis, el menor anava acompanyat d'un grup d'amics i s'ha enfilat a un tren que estava aturat.El succés ha tingut lloc cap a les 22:05 hores i han estat elsels que van rescatar la víctima, però els equips deque van acudir al lloc no van poder fer res per salvar la seva vida i només van poder certificar la seva mort. Las'ha encarregat de facilitar l'accés al lloc i la investigació està en mans de la

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola