​La Generalitat s'alinea amb la Comissió Europea per rebaixar els límits de contaminació

Ladona suport a la proposta de nova directiva de qualitat de l'aire que preveu rebaixar els límits de contaminació. Aquesta és la posició oficial deldesprés que en les darreres hores hagués transcendit que una xarxa de regions, de la qual Catalunya forma part, rebutjava la nova normativa ambiental.En un moment on Catalunya està definint el seu–que per primera vegada abastarà el conjunt del país i no només la conurbació barcelonina-, va sorprendre la notícia que, juntament amb lai altres regions europees, s'oposava a l'objectiu de lade rebaixar els límits de contaminació.Aquest posicionament el va manifestar Attilio Fontana, president de lacom a representant de la–sigles en anglès de grup de Qualitat de l'Aire de les Regions- aquesta setmana al Parlament Europeu. El Departament d'Acció Climàtica, en una carta a la qual ha tingut accés, ha manifestat a la Comissió Europea el seua la nova directiva, tot i admetre que en alguns punts caldria “flexibilitat” per complir amb els nous valors allargant els terminis previstos.En unaadreçada a la xarxa AIR s'ha transmès una queixa formal demanant explicacions i advertint de la possibilitat de“si les posicions deixen de ser compartides”. “La intervenció al Parlament Europeu ha provocat confusió i perjudici a la feina i lade la Generalitat de Catalunya”, assenyalen a la missiva.En aquest sentit, qualifiquen la intervenció del president de la Llombardia de. Consideren que no està alineada amb la posició comuna de la xarxa, recollida en un document el passat octubre que, tot i que demanava certs mecanismes de flexibilitat, en cap cas reclamava derogar cap element de la nova normativa.

