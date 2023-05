Misogínia i amenaces de mort: l'atroç denúncia de l'alcaldessa de Figueres a Twitter

Escric aquesta carta com a dona i com a alcaldessa i perquè em veig amb l’obligació de denunciar aquests fets. Durant massa anys la violència cap a les dones ha estat normalitzada i acceptada. pic.twitter.com/EQLgZY0Ln7 — Agnès Lladó Saus 🎗️ (@ALladoSaus) May 26, 2023

L'alcaldessa de Figueres, la republicana, ha denunciat a través del seu compte de Twitter lades que lidera el consistori arran d'un últim i esfereïdor cas. Darrerament, els seus cartells electorals a la ciutat han estat vandalitzats amb insults comi algun. Per això, ha comunicat que ja ha fet efectiva una denúncia a la comissaria delsd'Esquadra del municipi gironí.Lladó ha explicat en la carta compartida a les xarxes socials que, durant anys, ha hagut de sentir com li deien. Ella, però, ha avançat que no pensa normalitzar cap mena de violència: "És important que visibilitzem aquestes situacions", que les dones expliquem el que patim".Per a l'alcaldessa, aquests dies de campanya han estat "durs" perquè ha rebut insults "profundament misògins", atacs cap a la seva persona i "rumors" que han posat en tela de dubte la dignitat de la seva família. Fins i tot li han fet arribar. "Escric aquesta carta com a dona i com a alcaldessa i perquè em veig amb l’obligació de denunciar aquests fets.i acceptada", ha alertat, per tot just després subratllar que els atacs no l'afecten només a ella, sinó a totes les dones.L'objectiu del seu escrit, detalla, és "cridar a la". I als misògins els envia un missatge: "Sense la participació activa de les dones, la política no representa la societat. Aportem una perspectiva única, diferent i, per tant, enriquidora, una sensibilitat i una forma de gestionar molt més empàtica que enriqueix el debat polític tractant temes que han quedat en l'oblit durant massa anys".Agnès Lladó ha instat totes les dones a no quedar-se callades i apostar per la visibilització. Aquesta, per a ella, és la recepta per a una societat sense desigualtat de gènere. També ha fet una crida al conjunt de la ciutadania perquè s'uneixi a aquesta lluita i ha insistit que, sinó que "tots els partits polítics han de contemplar el feminisme en totes les polítiques públiques, en totes les accions de govern".La batllessa de Figueres ha fet una crida final a tenir determinació per superar aquests "obstacles" i ha conclòs que "per més atacs que patim, no ens rendirem mai". Finalment, ha volgutque ha rebut i ha destacat les de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, algunes companyes alcaldesses, ciutadania i regidors i regidores del consistori que presideix.

