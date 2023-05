L'Orgull LGTBI a Barcelona: activitats a tots els barris

Orgull de Barri

Entre el maig i el juny se celebren dues jornades clau en la lluita pels drets de les persones, el Dia Internacional contra l’ LGTBI-fòbia i el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.s’afegeix als actes de reivindicació i celebració amb unaque inclou el concert de l’Orgullosa i les activitats que organitzen els districtes i els museus de la ciutat per continuar defensant la diversitat sexual i de gènere.Les activitats de que se celebraran entre elsal voltant de la comunitat LGTBI inclouenque es duran a terme tant al Centre LGTBI de Barcelona com en diversos espais públics, equipaments i museus de la ciutat. El punt culminant de la programació serà el 28 de juny, amb el concert de l’Orgullosa, que tindrà lloc al Moll de la Fusta.Enguany els cartells que donen vida, color i força reivindicativa a les activitats són obra de l’. Les creacions d’aquesta il·lustradora es caracteritzen per ser brillants i acolorides, impactants i irreverents, amb una forta presència dels temes de la identitat, la transformació, la connexió humana i el poder de la dona.Les il·lustracions que componen els diversos cartells que ha dissenyat per a la ciutat, que també compten amb el disseny d’Arauna Studio, mostren unaamb la defensa dels drets i les llibertats del col·lectiu LGTBI.La celebració de l’Orgull LGTBI s’estendrà aamb un seguit d’activitats per celebrar i reivindicar la diversitat sexual, afectiva i de gènere en carrers, places, biblioteques o centres cívics, entre altres espais. Prop d’un centenar d’activitats com concerts, rutes guiades, tallers de drag, festivals d’arts escèniques, festes, xerrades, gravacions de pòdcasts o projeccions de documentals formaran part de la programació de l’Orgull de Barri, on també s’inclouen esdeveniments tan arrelats com la Festa Orgull del Karmel, l’Orgull de la Trini o l’Orgull de Classe a Nou Barris.L’ampli ventall de propostes sorgeix de l’esforç de les, les associacions i els equipaments que treballen dia rere dia per defensar els drets LGTBI i lluitar contra l’LGTBI-fòbia en el terreny comunitari, des de la proximitat i la participació.Un any més, diferentsde la ciutat tornen a unir-se per reinterpretar les seves col·leccions en clau LGTBI. Amb, es proposa una mirada des de la diversitat sexual, afectiva i de gènere en àmbits com la natura, els esports o la creació artística.Per segon any consecutiu, la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI es materialitzarà amb unque es durà a terme al vespre al. Durant els propers dies es donaran a conèixer els artistes que formaran part d’un esdeveniment per defensar i celebrar la diversitat, l’amor, les dissidències, les corporalitats diverses i l’orgull del col·lectiu LGTBI.

