Amnistia Internacional exigeix modificar la llei a l'Estat i aturar el judici sobre el gag de la Verge del Rocío

. Amb aquest missatge,Internacional ha començat un fil de piulades a Twitter en què ha exigit a l'Estat eliminar del codi penal els articles que atempten "greument" contra la llibertat d'expressió, com pel qual seran jutjats els còmics de l'Està Passant de TV3 Toni Soler, Jair Domínguez i Judit Martin . De fet, la publicació a les xarxes socials ha estat, precisament, per denunciar la seva imputació pel gag que van fer en plena Setmana Santa burlant-se de la Verge del Rocío.Amnistia ha recalcat que el dret internacional només permet la persecució penal per expressions greus que inciten directament a la violència i ha subratllat que aquest no és el cas dels presentadors catalans. En aquest sentit, ha instat els governs ai ha avisat que "protegir conceptes abstractes com els sentiments o creences religioses no és un motiu permissible per restringir la llibertat d'expressió".La jutgessa al capdavant del cas, del Jutjat 5 de Sant Feliu de Llobregat, els investiga per un delicte d'injúries i escarni als sentiments religiosos, un tipus penal contrari a la Constitució. La sevaés el pas immediatament posterior a l'acceptació de la querella del grup d'ultracatòlics, acceptada per la jutgessa, que també serà acusació popular en el cas.L'associació internacional en defensa dels drets humansi que s'aturi immediatament. També ha carregat contra l'Estat per les condemnes prèvies per enaltiment del terrorisme, injúries contra la corona i ofensa contra els sentiments religiosos a artistes i activistes per les seves lletres de cançons o missatges a les xarxes socials. Per tot plegat, Amnistia reclama que totes aquestes causes han d'acabar i lamenta que legislacions que persegueixen aquest objectiu estiguin estancades a les institucions. Per això, aprofita per fer una crida perquè es reprenguin.

