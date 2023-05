Les platges de Barcelona, en temporada alta de bany

Bones pràctiques a les platges

La temporada alta de bany a lesdeés del 27 de maig a l’11 de setembre, i els serveis municipals vinculats al litoral de la ciutat ja estan a punt. Durant tot l’estiu i fins a la Diada, els equipaments destinats a salvament i socorrisme estan oberts al públic de 10.30 a 19.30 hores.La platja de gossos, a la platja de Llevant , és un dels serveis que es posen en marxa aquest dissabte coincidint amb la temporada alta de bany, amb horari de 10.30 a 19.30 hores. Aquesta zona està delimitada amb tanques perimetrals per evitar que els gossos en puguin sortir i disposa de serveis d’informació i neteja, així com mobiliari urbà adaptat als gossos i les persones usuàries.A l’edifici de la Direcció de Platges de l’espigó del Bogatell hi ha un punt lila , que ofereix, a partir de Sant Joan, servei de sensibilització, prevenció i atenció davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, i també disposa de personal itinerant a les diferents platges. Funciona de 10.30 a 19.30 hores, de dilluns a diumenge, i complementa els punts liles nocturns que s’instal·len a la zona de platges.També està operatiu elde la platja de la Nova Icària, així com els altres serveis relacionats amb l’ accessibilitat a les platges . L’horari dels lavabos públics és de 10.00 a 20.00 hores.La prohibició de fumar i consumir productes que alliberin nicotina es consolida amb l’objectiu de preservar la salut de les persones i mantenir l’espai net. Enguany tampoc no estarà permès fumar a les platges i es posarà èmfasi en l’impacte que tenen les burilles.D’altra banda, cal destacar que ens trobem en episodi de i per això es demana estalviar aigua a les platges i fer-ne un ús responsable, per exemple, fent servir les dutxes només si és imprescindible.Així mateix, hi haurà un eper atendre consultes sobre biodiversitat i l’ecosistema marí , que compartirà bones pràctiques per al seu manteniment.Laestableix les limitacions següents:L’es pot practicar a les sis zones habilitades a Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Bogatell, sense limitació horària.L’es pot practicar a les set pistes habilitades, amb permís previ i horari determinat.La pràctica de, surf de rem i surf de vela està permesa sempre fora de la zona de bany, tret que s’activi en fase d’emergència el pla per mal estat de la mar o si les forces de seguretat ho indiquen.Laes permet a totes les platges de 21.00 a 10.00 hores (a partir de les 19.00 hores a la platja de la Barceloneta).La ciutadania pot rebre informació actualitzada al moment sobre:Estat de la marColor de lesde l’aiguade l’aigua i de l’airePresència deNivell d’de les platges, amb indicació semafòricaUbicació delsEs pot obtenir la informació als panells informatius, a l’aplicació Info Platges i al web de platges

