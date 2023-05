Colau tanca la campanya pregant el vot a la «gent socialista»

La campanya de les zero estridències

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció,, té clar de quina llista pot i té interès a prendre vots en la seva cursa particular per repetir alcaldia. Irònicament, aquesta candidatura que Colau té entre cella i cella és la mateixa amb què ha compartit llit els últims vuit anys a l'Ajuntament de Barcelona. Per això, en l'últim embat polític per demanar el vot ciutadà, encabit en un gran acte al parc de Sant Martí, la líder de BComú ha llançat l'arenga per captar el vot d'indecisos i de votants històrics del PSC:, si voleu un govern de progrés, aneu a votar Barcelona en Comú el proper diumenge".Al costat de Colau han desfilat figures com la del diputat-que ha reivindicat "la Barcelona antifeixista" contra la presència "dels nazis de Desokupa"- o, al capdavant d'En Comú Podem. Tanmateix, com ja és habitual en aquesta campanya, el pes pesant de la graella de convidats era la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz, qui ha aparegut per tercera vegada en menys de dues setmanes a Barcelona per fer suport a Ada Colau. Avui, fins i tot, malalta, ha explicat. La salut de Díaz ocupava un segon pla, davant el que semblava una urgència més evident entre els comuns: mobilitzar tant vot com sigui possible el pròxim diumenge., ha proposat Colau.Yolanda Díaz, al seu torn, ha tornat a posar èmfasi en les "mares i àvies" com a sector primordial alhora de sacsejar els ànims dels indecisos perquè visitin les urnes el 28 de maig. Això ja ho va fer fa dues setmanes a la plaça Major de Nou Barris . En aquesta ocasió, però, el seu discurs ha tingut un matís important. Si dos dissabtes enrere, les seves paraules únicament va ser dirigides a l'amenaça d'una victòria de Xavier Trias (Junts), en aquesta ocasió. La vicepresidenta ha assegurat haver estat atenta als intents d'Ada Colau d'esgarrapar a Collboni la claredat sobre si pactarà o no amb l'exalcalde convergent. "Amb tota l'estima del món,, ha rematat Díaz, després de fer un repàs a polítiques de dretes de CiU.Sigui com sigui, aquest ha estat el punt i final de la campanya de Barcelona en Comú. I s'ha aproximat notablement a la idea que s'havia transmès des de la formació, els darrers mesos. A l'inici del període electoral, la cursa dels comuns ja es dibuixava comi no tant com un nou ventall de noves propostes trencadores. Protegir la casa més que no pas eixamplar el jardí. Als debats, el candidat del PP, Daniel Sirera, ha insistit a punxar Colau caricaturitzant la ciutat com". Un relat que tant la dreta com el centre han volgut abonar amb diferents intensitats i matisos. Al seu torn,A grans trets, la màxima s'ha confirmat. Els anuncis de campanya que s'han fet han estat molt sectorials, segurament amb. S'hi vol posar un psicòleg a cada centre i un sistema de climatització a cada escola primària, el pròxim mandat. Per contra, en l'àmbit urbanístic, es van arribar a presentar "vint nous eixos verds" que, en realitat, apleguen intervencions ja en marxa o conegudes als barris. Per contra, el que hauria estat l'excepció més gran a aquest perfil baix entre els grans temes de ciutat és la proposta de regulació dels: una eina pionera que preveu prohibir aquesta fórmula de lloguer a 26 barris de la ciutat.Al marge d'aquests apunts, una part important delsque es guardaven els comuns s'han situat. Un exemple és l'exhibició dels suports estatals i internacionals al projecte de Colau. I un altre, la voluntat de portar el Mundial de futbol femení del 2031 a Barcelona. Un pla, aquest darrer, que és a les beceroles i que depèn de moltes altres implicacions, com una reunió inicial amb el Ministeri d'Esports que encara no s'ha donat. Tanmateix, l'alcaldessa sap que. Conscient d'aquesta realitat, ha orientat una campanya potenciadora del llegat i reductora d'estridències. I a Sant Martí, ho ha tornat a fer. En una comparativa amb la resta de formacions polítiques, Colau ha defensat que la seva és l'única candidatura "que té model, que mira endavant i que no defuig els reptes".

