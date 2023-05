Matins de sol, tardes de núvols i algun ruixat: el temps que ens espera el cap de setmana

Previsió de temps per a dissabte

Tot i que no fa net del tot, el sol i l'ambient més càlid a migdia aniran guanyant protagonisme el cap de setmana.

Trobaràs el vídeo complet de la predicció al nostre canal de YouTube: https://t.co/r0sOpUOBC9 pic.twitter.com/EcYHO7QGM9 — Meteocat (@meteocat) May 26, 2023

Previsió de temps per a diumenge

Encara hem tingut molta humitat, mala visibilitat i ha caigut algun xàfec. No obstant això, a gran part del país el temps ha estat més tranquil que els últims dies. Leshan estat destacades en algun punt de Catalunya. Per exemple, s'han acumulat 50 litres d'aigua al nord-est, la Catalunya central, i el Prepirineu. Malgrat això, la precipitació més destacada ha estat al litoral sud, on a l'estació d'Ulldecona s'han fregat els. Les estones de sol, que han estat més de les que hem tingut les darreres jornades, s'han focalitzat al centre i nord del territori. Els núvols s'han mantingut al sud, amb una precipitació que ha estat present des de primera hora del dia.De cara a la tarda, han crescut nuvolades al nord i nord-est i. Aquesta, però, estarà concentrada més aviat en zones de muntanya del nord del país, al Pirineu i Prepirineu, i com a molt a l'interior de les comarques de Girona. A la resta, hi haurà majoritàriament, amb valors fins a sis graus més alts que els que hem viscut en les últimes 24 hores.El sol i l'ambient més càlid que hem viscut aquest migdia de divendres anirà guanyant protagonisme el cap de setmana. Seran uns bons dos dies per aprofitar. Hi hauràper sobre dels 2.300-2.500 metres en alguns sectors de l'alta muntanya. En línies generals, ni dissabte ni diumenge hi haurà gaire canvis ni complicacions. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () el matí serà tranquil i assolellat amb unes temperatures que seran una mica més altes.L'ambient, per tant, serà menys fresc de matinada i a la tarda tornaran a créixer nuvolades a zones de muntanya. Al Pirineu encara podríem tenir algun ruixat, però serà més feble i esporàdic que els d'aquest divendres a la tarda.De fet, les màximes poden arribar a fregar els 30 graus a zones de les terres de l'Ebre i ponent.Per als dies vinents, la situació serà bastant semblant. TindremNo obstant això, a mesura que vagin passant els dies aquestes pluges, especialment a començaments de setmana, poden anar a més i serien més extenses la tarda de dimarts a les comarques del nord de Catalunya. Aleshores, les temperatures també podrien ser una mica més baixes.

