​Quatre ferits per una fuita d’amoníac líquid en una empresa de Sant Vicenç dels Horts

de diversa consideració arran d’unaen una empresa de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).El fet ha passat a les 10.47 h d’aquest divendres a l’avinguda de Torrelles. Els Bombers de la Generalitat han desplaçat deu dotacions, entre les quals dos(FRQ), el Grup d’Incidents Tecnològics (GRIT) i la unitat sanitaritzada del Grup de Suport Operatiu, conjunta amb el SEM.Hi ha hagut dues persones traslladades menys greu a l’Hospital de Sant Boi mentre altres dues han rebut l’alta in situ després de ser ateses pel SEM. Arran de la fuita, Protecció Civil ha(Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya) en fase d’alerta.En arribar a l’empresa, han evacuat la nau i han valorat els riscos que hi havia a l’interior, assegurant-se que no hi quedés ningú. Els Bombers han comprovat inicialment que estigués tancada la clau de pas que donava a la canonada que fuitava.Els Bombers treballen amb tres binomis preparats per accedir amb seguretat a l’interior de la nau i valorar com treballar sobre el vessament deper tal de retornar l’empresa a la normalitat. Les naus contigües a la nau afectada estan confinades, tot i que poden continuar amb normalitat la seva activitat.Per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), s’han mobilitzat 6 unitats que han atès els quatre afectats. També han actuat Mossos d’Esquadra i Policia Local.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola