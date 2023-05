Un regidor de Vox a València denuncia el partit a la Fiscalia per banda criminal

Com espoliaven presumptament els comptes?

emesos per òrgans de. Aquesta és la prova que ha aportat el regidor de la formació d'extrema dreta,, al País Valencià per demostrar que el partit de Santiago Abascal ha comès delictes de finançament il·legal, falsedat documental, prevaricació, malversació, coaccions i organització criminal. Montañez ha presentat la denúncia aquest mateix divendres a lade la Ciutat de la Justícia a València.En el punt de mira de les seves acusacions estan vuit diputats nacionals, entre ells l'alcaldable de Madrid,. Segons el regidor valencià, tots ells intervenien en el que "podria ser una autèntica". Montañez, que no concorre aquest diumenge a les eleccions municipals, avisa que en la documentació que ha aportat a Anticorrupció es veu clarament com Ortega Smith i altres membres de l'organització -que, apunta, no serien pas pocs- tenien la intenció de "controlar en primera persona, a través d'un atorgament de poders notarials, el compte dels grups municipals".Aquest peculiar regidor defensa que l'espoli dels comptes es feia a través "d'una sèrie demitjançant la prestació d'uns serveis teòrics que mai es produïen i per als quals el partit no tenia capacitat, pel personal amb què comptava, per escometre". Afegeix que sobre els serveis que sí que es feien "no existia una aportació documental que justifiqués on havien anat aquests ingressos".Montañez ha adjuntat també a la Fiscalia elsd'una reunió de prop de 500 regidors amb l'alcaldable de Vox a Madrid, el gerent del partit,, i el tresorer d'extrema dreta,. En el fragment que ha gravat el regidor s'escolta com tots tres admeten que no volien tornar les subvencions dels grups municipals perquè beneficiessin el partit. A més a més, Montañez apunta una tercera via "directa" per aconseguir els fons del grup que a ell mateix se li va voler aplicar. Consistia que el grup municipal en qüestió pagués una factura que, en el cas del País Valencià, era de prop de 10.000 euros "per" com podia ser, per exemple, l'ús de seus i una sèrie de qüestions que són les que fonamenten la denúncia per falsedat documental.La cosa, però, no es queda aquí i el regidor de Vox també carrega i detalla un: fer servir les subvencions municipals per al finançament de determinades seus. Segons la informació que ha transcendit, Montañez hauria aportat documentació d'un cas a la localitat valenciana d'Alzira per demostrar-ho, en què se subscriu un contracte amb una mercantil pel lloguer d'un local per a seu ciutadana, que després és usat com a seu del partit de Vox a la ciutat de València.

