El Madrid serà acusació al cas Negreira i el govern espanyol en queda exclòs

La jutgessa que investiga elha acceptat que eles pugui presentar com a acusació, mentre que el(CSD), que depèn del govern espanyol, ha quedat d'exercir aquesta figura en la causa que investiga els pagaments dela l'exvicepresident dels àrbitres. Latambé s'havia posicionat a favor que el club blanc fos acusació en tant que era "perjudicat" en el cas. L'entitat blaugrana també demana ser acusació La causa investiga els pagaments de 7,5 milions d'euros del Barça aentre els anys 2001 i 2018. Els investigats són els expresidents, els exdirectius, i el Barça com a entitat. Els pagaments es remunten al mandat dei van continuar durant la primera etapa de, però en aquests casos els fets ja han prescrit. La tesi de la Fiscalia és que el Barça va pagar diners a Enríquez Negreira per tenir un tracte favorable i adulterar la competició, cosa que no ha estat acreditada per part de l'Agència Tributària.Els blancs consideren que han estat "perjudicats" pels fets que s'investiguen, perquè el Barça és un dels principals competidors a la Lliga, i si es demostra que va rebre beneficis arbitrals això hauria tingut. La petició del Reial Madrid va indignar Joan Laporta, que en una compareixença fa unes setmanes a l'Auditori 1899 va retreure el club actuar amb "cinisme". " Han estat beneficiats històricament i en l'actualitat; són l'equip del règim ", va dir Laporta.Algunes preguntes sobre el cas Negreira continuen obertes després de les explicacions del president del Barça. Laporta va negar que s'hagi comès cap delicte, va relativitzar els pagaments que es van fer a l'empresa de l'exàrbitre, va assegurar que la feina es va fer i els informes eren importants per al club, i va denunciar una campanya contra el Barça. Si bédel seu primer mandat -"ningú no va posar la mà a la caixa"- va estar menys vehement amb les juntes posteriors.Laporta tampoc va descartar del tot que alguna persona -concretament, el difunt, membre del club durant el mandat de Josep Maria Bartomeu- o empresa externa al club pogués beneficiar-se del cas Negreria. Si això es confirma, el president va dir que el Barça seria "" i que durà a terme totes les accions necessàries per defensar els interessos del club.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola