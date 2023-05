Colau redueix les eleccions a dos únics escenaris per captar indecisos: així és el seu cara o creu

Després de saber que Ana Rosa Quintana es dedica al negoci dels pisos turistics, la gran defensora mediàtica d’Isabel Diaz Ayuso, ara demana el vot per Collboni.



Per si algú dubta dels perills del pacte Trias-Collboni 🥸-🥸



“Dime quién te apoya y te diré quién eres”#VotaColau pic.twitter.com/SGfyDTwXUo — Lucia Martín González (@Lucia_MartinG) May 26, 2023

Ho ha dit de mil maneres, els últims dies. I tanmateix, l'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció,, ha trobat una nova manera de repetir el missatge que fa setmanes -si no mesos- que s'esforça a inocular a la població barcelonina. Ara, concretament, aque pul·lulen per la ciutat, segons les enquestes . "Arribem a un final amb molta gent indecisa", ha expressat la líder de Barcelona en Comú, preparant el terreny per a l'estocada habitual. Tot seguit, vinculant-ho al contingut del discursos dels seus rivals polítics en campanya, Colau ha insistit que: o "un govern progressista" liderat pels comuns, en què inclou tant ERC com el PSC com a socis a considerar, o, ha insistit la cap de files de Barcelona en Comú, des dels Jardins de Ca l'Aranyó, a Sant Martí, després d'haver valorat els posicionaments de les altres formacions els últims dies. És o cara o creu, ha volgut subratllar. També ha denunciat "un gir" del PSC a l'hora de presentar polítiques que han virat "cap a la dreta", en aquesta campanya. Tanmateix, ni això, ni el tuit que fan córrer figures de la seva candidatura en què, ni cap de les tensions internes disparades a final de mandat han aconseguit maldar la voluntat dels comuns de mantenir els socialistes com a soci prioritari. Tant és així que, preguntada per aquest diari sobre la deriva que denunciava en el PSC el situava fora de l'àmbit d'esquerres, Colau va seguir defensant la llista socialista com una entitat progressista.En el seu discurs matinal, Colau també ha reivindicat algunes de les mesures anunciades durant la campanya, com-on es vol fer arribar un psicòleg a cada centre públic, o la climatització a tots els centres de primària - o els anuncis. En aquesta última carpeta, el més rellevant des de l'àmbit municipal és la decisió de prohibir els lloguers de temporada als 26 barris més turístics , si governa. Això, per la líder de BComú, demostra que hi ha "un model de ciutat" que la ciutadania valora i que també s'ha demostrat que s'han fet "propostes per diversificar l’economia i no dependre només del turisme".

