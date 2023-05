Els candidats ens expliquen a què dediquen l'oci... i et diem com són

Ernest Maragall, desacomplexadament arcaic

Ada Colau, la cultura de l'ara i l'aquí

La cultura diplomàtica de Jaume Collboni

Xavier Trias i la cultura «mainstream»

Anna Grau i les ànsies de volar

Daniel Sirera, liberal dins i fora de casa

Basha Changue o qualsevol altre candidat de la CUP

Durant aquesta campanya hem conegut les propostes i idees dels, gràcies a les entrevistes que els hem fet , els mítings a què hem fet acte de presència i la seva activitat a les xarxes socials . Com són, però, a nivell personal, segons els seus? La nostra col·laboradoraels ha analitzat aa partir de cinc elements: un llibre, una sèrie, una cançó, una pel·lícula i un bar de la ciutat.«Els seus adversaris diran que una persona de 80 anys és massa gran per governar Barcelona, però sembla que no té intenció de dissimular la seva edat a través de les seves opcions d'oci»«És de les poques candidates que ha escollit obres connectades amb el moment actual, i això és important»«Sembla que Collboni sap perfectament el que es fa quan escull cadascuna de les opcions d’oci que li demanem. Amb cadascuna d’elles, s’assegura la simpatia d’un col·lectiu determinat»«No crec que aquí hi hagi intervingut un assessor o hi hagi hagut una estratègia molt clara per marcar-se un perfil cultural gaire concret. Totes les tries són absolutament mainstream»[noticiadairi]2/256993[/noticiadiari]«Tot el que ha triat ens mostra i ens demostra que Anna Grau, mentre es diverteix, és exactament com la percebem quan fa política»«El candidat del PP és capaç de fer-se un autoretrat a mida a través de l’oci que consumeix; queda clara la seva posició a la dreta, la seva vocació per la política i que té més simpatia cap al passat que cap al futur»«Aquest és un perfil que podríem haver fet sense haver-li preguntat i, segurament, ens hi hauríem apropat bastant»

