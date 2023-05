Què passa si dos candidats a l'alcaldia empaten a vots?

Un cop els ciutadans dels 947 municipis devotin a les eleccions municipals del 28-M , arribarà l'hora de treure la calculadora i veure si els pactes estableixen un nou alcalde, o si bé no hi ha alternativa i govern la llista més votada. Però a tot això, especialment en pobles petits, hi pot haver un tercer escenari:Doncs la solució és ben simple a la vegada que sorprenent: l'alcaldia es decideix per. Abans de tot, però, quan hi ha un empat lafa un segon recompte de vots tres dies després dels comicis, per revisar especialment si hi ha algun vot nul o si algun dels que s'havien declarat així finalment té validesa. Un cop s'ha ratificat aquest escenari d'igualtat, es fia tot a l'atzar.Si bé es pot fer el sorteig de moltes maneres, com per exemple posant dos papers amb els noms dels alcaldables i traient-ne un d'una bossa, a Catalunya hi ha un precedent fa només quatre anys, a les eleccions del 2019. A(Alt Penedès), les candidatures de, les dues úniques que es presentaven, van empatar a 124 vots. Llavors, davant l'oposició de les dues formacions de cedir l'alcaldia a l'altra, la Junta Electoral va determinar que es decidís amb un sorteig. Al consistori del poble es va llançar una moneda a l'aire que, a cara o creu, va determinar que el nou batlle del municipi fos el candidat de Junts,. Així doncs, també es desfeia l'empat a regidors: quatre per al nou govern municipal, i tres per a l'oposició. El resultat suposava també un canvi de lideratge, ja que en els comicis de 2015 va ser Alternativa independent qui es va imposar a Junts per quaranta vots de diferència.

