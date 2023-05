Amb les enquestes en contra

En l'inici de la campanya de les municipals, i més en plena etapa de postprocès, res indicava que latornaria a ser un dels eixos centrals. Però sorprenentment, la primera intervenció d'ERC en l'acte d'inici de campanya, de mans del president Oriol Junqueras , va ser un míssil contra Junts, a qui va acusar d'haver "abandonat" el Govern durant l'1-O. Arran d'aquest primer pas, els crits d'independència s'han reproduït en alguns actes d'ERC durant aquests 15 dies, i també han estat els protagonistes en l'inici i final del míting final de campanya, que ha aplegat centenars de militants i candidats a la Sala La Paloma de Barcelona. ERC es declara la candidaturadavant la "sociovergència" que podria representar, a parer dels republicans, un govern de Xavier Trias i Jaume Collboni, però també per evitar un "" com creuen que és el president del govern espanyol,. Concentrar el vot independentista en ERC és la fórmula que reivindiquen, en definitiva, per evitar que la Moncloa "prengui les decisions" sobre Barcelona.Així ho han expressat tant el president de la Generalitat,, com el del partit. "Hem d'alliberar Barcelona. No pertany a aquells que la volen, no pertany als que la volen com una ciutat província. Ha de pertànyer a tota la ciutadania", ha reivindicat Junqueras. Aragonès ha assegurat que l'única manera per construir república és dipositant els vots en ERC, i no en aquells que no especifiquen quins pactes faran. En aquest punt, ha recordat el pacte de la Diputació entre Junts i PSC, i, concretament, s'ha referit al bipartidisme "sociovergent". "Catalans i catalanes, si voleu república, voteu ERC!", ha proclamat. "Visca Catalunya lliure" ha estat el seu últim crit., que ha pujat a l'escenari amb una forta ovació i crits d'"Ernest, t'estimem" inclosos, ha assistit a la cita acompanyat de la seva dona, filles i nets. Emocionat en diversos moments de l'acte, ha demanat la confiança de la gent per evitar la continuïtat "horrible" de Colau i Collboni, però també per combatre la "sociovergència". No ha aprofitat la seva intervenció per fer un discurs purament polític, sinó que s'ha fos en agraïments per la feina de tot el seu equip, i ha assegurat que si calgués, iniciaria un nou mes de campanya, convençut que ERC ha de guanyar perquè és "un diamant per a la ciutat". "Som el motor d'impuls de la gran Barcelona, i ho farem amb totes les conseqüències", ha afegit.També ha intervingut, alcaldable de Santa Coloma, que ha assegurat que el "PSOE i els seus mercenaris", en referència al PSC, està "enrabiat i cabrejat" a l'àrea metropolitana per la voluntat d'ERC de declinar la balança i fer més forat, amb el fitxatge, precisament, d'ell mateix com a candidat metropolità més enllà de Santa Coloma. "Heu preocupat i cabrejat a tot un règim", ha reclamat. La portaveu del partit,, que ha recorregut el país durant aquests 15 dies en múltiples ciutats malgrat no ser candidata, ha erigit ERC en el "" per avançar cap a la independència, i ha reivindicat les polítiques impulsades com la reforma del codi penal o la proposa per l'acord de claredat. "Som el vot de la transformació republicana. El que ens juguem és molt simple. O guanya ERC o guanyen els que han manat sempre".L'acte final de campanya ha estat, sense cap mena de dubte, el méspel que fa a assistència i participació de la gent. Hi han participat unes, i totes elles s'han fos en múltiples aplaudiments després de cada discurs. Però no només això. Per sorpresa, al final de l'acte,, exdiputat i cap de campanya de Maragall, ha pujat a l'escenari i, guitarra en mà, ha entonat la cançó de campanya, ''. Aragonès, Junqueras, Vilalta, Maragall i molts altres han demostrat, amb més i menys èxit, la seva coordinació sobre la pista de ball.El punt de partida per ERC Barcelona en aquesta campanya no ha estat gens senzill, tenint en compte que són la força que va guanyar eli que ara totes les enquestes situa en quarta posició per darrere d'Ada Colau, Jaume Collboni i Xavier Trias. És un dibuix que no ha agradat gens al partit, que fins i tot ha fet declaracions per desacreditar aquesta eina que fotografia l'opinió de diversos moments. Ja passa que quan una enquesta és favorable a un candidat aquest la magnífica, i viceversa. "L'aliança conservadora que vol conservar els privilegis d'uns pocs es torna a activar en contra del canvi, de la modernitat, de l'equitat i la llibertat", deia el 14 de maig, poc després de començar la campanya, Junqueras en un míting a Horta-Guinardó . Més enllà de la crítica, els republicans esperen quees dissolgui el 28-M i no ser quarta posició amb la claredat que ho dibuixen, a hores d'ara, tots els escenaris.La presència del president de la Generalitat i del partit, a més de consellers del Govern, estava planificada des d'un inici en els actes de campanya tant de Barcelona com de la resta del país. Junqueras sobretot ha participat en actes fora de la capital catalana, però Aragonès ha, sobretot en la segona setmana de la cursa, la seva presència als actes de la capital catalana per abrigar Maragall i el seu equip. De fet, damunt agenda, només estava prevista la participació del cap de l'executiu el primer cap de setmana de campanya, en un acte a l'Eixample. Però finalment Aragonès ha fet acte de presència en actes a la Barceloneta -amb passejada i porta a porta al barri inclosa- i al Poble-sec. La reivindicació d' ERC com a vot útil per frenar l'intent de ressuscitar Convergència , en referència a Xavier Trias, ha estat un dels puntals del discurs del màxim representant institucional dels republicans.Si una cosa ha sorprès durant tota la campanya ha estat l'assistència més bé poc multitudinària als actes dels republicans durant aquesta campanya a Barcelona, en comparació a la gentada que han aplegat els altres principals partits que batallen la cursa per l'alcaldia. De fet, la primerava ser en un acte a, on amb prou forces es van presentar 30 persones per escoltar Maragall, però també Rufián. En general a Barcelona, la mitjana d'assistència als actes ha estat d'una cinquantena de cadires, lluny dels centenars d'assistents a actes dels comuns, PSC i Trias. Per contra, els republicans han apostat fort en aquestes eleccions per lai de petit format, amb actes de petita escala com les trobades de Maragall amb sectors concrets en sales d'estar de llars - Maragall a casa -, o amb una estratègia deque ha picat la porta de fins a 15.000 llars barcelonines. Junqueras i Aragonès s'hi han bolcat.[naciodigital]2/256921[/noticiadiari]El tret de sortida de les eleccions va ser un "tots contra Colau" excepte Maragall, que no va entrar en el cos a cos contra l'alcaldessa de la mateixa manera com ho van fer Trias, Collboni i els partits de la dreta. Durant els primers dies de campanya els republicans no van voler posar cap línia vermella sobre pactes, però finalment van fer un cop al tauler de joc, anunciant que no hi hauràdesprés del 28-M. De fet, els socialistes han estat a la diana de les crítiques en tots els actes de campanya d'ERC. Maragall, que és exmilitant del PSC, ha assegurat dia rere dia que el partit representat per Jaume Collboni i Salvador Illa ha perdut tota l'essència catalanista, i que ara només és una. Les eleccions a Barcelona i Catalunya no són estrictament locals, sinó que també representaran una fotografia del futur del PSOE a la Moncloa.Barcelona és pal de paller en qualsevol cita d'eleccions municipals i la victòria del 2019 va ser il·lusionat per ERC després d'anys i anys de victòries socialistes i convergents. Però més enllà del que passi a la capital catalana, els de Junqueras volenarreu del territori i tornar a ser el partit guanyador a tot Catalunya en aquestes municipals. Aquesta fita estarà estrictament relacionada amb la força que aconsegueixi el PSC, en auge, als comicis. Més enllà de mantenir alcaldies en ciutats com Tarragona o Lleida, l'objectiu dels republicans també és continuar obrint forat al cinturó roig . Així, serà especialment significatiu veure què passa amb lesa ciutats com Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Serà suficient l'efecte Rufián per trencar l'hegemonia socialista?

