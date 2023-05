Mor un home en caure‑li un mur del recinte modernista de Sant Pau empès per un camió

⚠️🚌 Línies D50, V23, H8, 19, 47, 117, 191 i 192 #busbcn: per un accident al carrer de Sant Antoni Maria Claret, els busos es desvien.



❌🚏 Parades anul·lades:



H8, 47, 19, 191, 192: 859 i 233

D50, 117: 859, 233 i 635

V23: 233, 635, 3618, 3270 i 2747 pic.twitter.com/VLALf84RZ9 — TMBinfo (@TMBinfo) May 26, 2023

Un home hai una dona ha resultat ferida greu després que un camió de gran tonatge hagi xocat contra un mur del, que ha caigut sobre dos vianants que passaven per allà. L’accident ha tingut lloc al carrer Sant Antoni Maria Claret deLa víctima mortal tenia 71 anys i ha mort al lloc. La dona, de 60 anys, ha estat evacuada pel(SEM) a l’hospital. Els fets han passat abans de les 9 del matí. Les línies D50, V23, H8, 19 47, 117, 191 i 192 d’autobús es desvien per deixar treballar els equips d’emergències.El sinistre s’ha produït a tres quarts de nou del matí, quan unque sortia de l’hospital de Sant Pau ha xocat contra un dels murs del mateix recinte. El conductor del camió ha donata les proves d'Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions de la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) de la, dede Barcelona i cinc unitats del SEM, així com la regidora del districte d'Horta-Guinardó,El consistori de Barcelona ha lamentat la mort i ha traslladat el seu condol a la família i amistats de l’home que ha perdut la vida. Aquesta és la vuitena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat.

