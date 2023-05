Un poble a pocs quilòmetres de Catalunya no podrà votar el 28-M

ja ho té tot preparat perquè els 947 municipis del país triïn aquest 28-M qui serà el seu pròxim alcalde o alcaldessa per als quatre anys que venen. Però a poca distància de les fronteres del nostre territori, a 35 quilòmetres, per exemple, de la, hi ha un petit poble que s'ha quedat sense poder votar aquest diumenge, i no perquè precisament perquè ja tinguin alcalde, com passa a diferents municipis catalans El lloc en concret és, a l'Aragó. Aquest poble terolenc de poc més de 300 habitants no ha aconseguit que cap partit pugui presentar una llista completa a les eleccions municipals. Pel 28-M, es van presentar dues candidatures: una del, amb un sol representant, i una altra del, amb tres noms. Però cap sumava els set regidors de l'Ajuntament, una obligació perquè la llista sigui validada.L'actual alcaldessa socialista ja havia advertit que ni ella ni el seu equip de govern tenien intenció de tornar-se a presentar als, després de la victòria del, però no s'ha pogut construir una. Tot plegat implica que aquest diumenge no se celebri cap votació perquè, literalment, no es pot donar suport a cap candidat.La conseqüència d'això és que l'actualprolongarà el seu mandat, en, durant els pròxims sis mesos, i llavors iniciarà una novad'eleccions. Si l'estancament segueix quan s'acabi aquest termini, una gestora depenent de laseria qui es fes càrrec del consistori. Això generaria una situació d'excepcionalitat al municipi que s'allargaria fins a les eleccions del 2027.

