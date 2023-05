17:30 Deixen en llibertat l'exvicepresidenta del Parlament Europeu detinguda pel cas «Qatargate»



La justícia belga ha deixat en llibertat l'exvicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kaili, cinc mesos després de ser arrestada per ser una de les principals sospitoses del Qatargate. En un breu comunicat publicat aquest dijous per la fiscalia, l'autoritat apunta que la investigació "ja no requereix el seu empresonament" i que el seu alliberament està subjecte "a les condicions habituals en aquests casos". Kaili, que encara ha de ser jutjada, va ser enviada a la presó el desembre passat. Després de quatre mesos, les autoritats belgues van decidir aquest mes d'abril posar-la en arrest domiciliari i sota la condició que havia de portar un braçalet electrònic per poder ser localitzada.



16:26 Absolt l'excap d'investigació dels Mossos que va dir que no tenien "cap dubte" de l'autoria del doble crim de Susqueda



El jutjat de primera instància 5 de Girona ha desestimat la demanda i ha absolt l'excap d'investigació dels Mossos, Antoni Rodríguez, a qui van jutjar aquest dimarts per dir que la policia no tenia "cap dubte" sobre l'autoria del doble crim de Susqueda. La defensa de Jordi Magentí, encapçalada per Benet Salellas, va presentar una demanda civil i li reclamava 30.000 euros per vulnerar la presumpció d'innocència i el dret a l'honor. La sentència conclou que l'intendent no va vulnerar cap d'aquests drets. Per una banda, remarca que en cap moment va proporcionar dades sobre Magentí i que sempre s'hi va referir com a "presumpte autor".

10:01 Iniesta marxa del Japó, però vol continuar jugant a futbol



L'exblaugrana Andrés Iniesta marxa del Vissel Kobe, el club nipó on va anar després del FC Barcelona. El futbolista, però, ha anunciat que la seva voluntat és seguir jugant a futbol en un altre lloc. "Em sento amb la capacitat i la il·lusió continuar jugant" però ha assegurat que no sap on. En roda de premsa, Iniesta, ha explicat que es tracta d'una decisió que s'ha pres de "mutu acord" amb el club nipó, ja que "les prioritats de l'entrenador són unes altres".