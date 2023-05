Li amputen el penis després de 24 hores tenint sexe

Tant va el càntir a la font que ve que es trenca. Un home de 50 anysdesprés de mantenir relacions sexuals amb la seva parella durant. L'individu en qüestió, que podria haver batut un rècord, va tenir un xoc sèptic que va derivar en unai en una posterior amputació.El magazín Cuatro al día ha contactat en directe amb l'uròleg Pablo Juárez que ha explicat a l'audiència com es pot arribar a una situació tan extrema com la d'aquest senyor. El que molts usuaris de les xarxes socials s'han preguntat és: Calia una solució tan dràstica? Doncs bé, segons Juárez sí perquè sempre que hi ha necrosi s'ha d'amputar, sigui un penis, una cama o qualsevol altra part del cos., ha afirmat el reconegut uròleg.El doctor també ha detallat que una erecció prolongada -per la qual cosa s'entén més de quatre hores- és un fenomen que s'anomena, que es coneix com una urgència urològica. Si no se soluciona, el penis no té prou reg sanguini amb sang oxigenada i li acaba donant una mena d'infart. Per això, s'arriba a la necrosi. Casos com aquests poden passar, assenyala l'especialista, quan es van servirper al membre, perquè la sang no pot tornar, o quan es consumeixen segons quines drogues. Fins i tot algunes malalties poden canalitzar-lo, apunta Juárez.Tots aquests factors compliquen encara més la situació. L'expert comparteix que, sovint, si els homes tenen ereccions prolongades si els fa mal, van, que és el que hauria d'haver fet aquest senyor. "Fins a les quatre o les sis hores podem actuar i evitar que hi hagi conseqüències tan dràstiques", afirma l'uròleg. No obstant això, quan aquestes llargues relacions sexuals s'acompanyen dei la persona en qüestió no es preocupa, es pot arribar a solucions com l'amputació.

