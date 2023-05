Mor una dona enverinada per xocolata el dia del seu aniversari

Un pla macabre i premeditat

La Lindaci Viegas Batista, de 54 anys, ha perdut la vida entre forts dolors després de menjar xocolata enverinada. S'ha fet ressò de la història el Daily Mail, que s'ha posat en contacte ràpidament amb la família.El nucli proper de Batista assegura que abans de morir, la Lindaci va rebre uns missatges estranys i. Dissabte passat un presumpte missatger va trucar a casa seva i li va entregar un paquet amb les xocolatines. Com que ella no havia demanat res, va dubtar força sobre si menjar-se-les o no, però després que, va perdre els recels i se les va menjar. En qüestió de minuts va emmalaltir.La germana de la difunta ha relatat quina va ser la reacció de Batista tot just menjar-los: "i les extremitats se li van contreure". La van dur immediatament a l'hospital de Rio de Janeiro, però ni tan sols va poder arribar-hi. La policia brasilera ja investiga l'ocorregut, però el nucli proper de Lindaci té la seva hipòtesi:“Va ser macabre i premeditat”, ha assegurat la germana, que també ha detallat que, però que immediatament les va escopir perquè "tenien mal gust". La policia i la família van saber que l'exmarit, presumptament, no està al darrere del probable intent d'homicidi perquè ell mateix ha declarat que li ho havia dit de broma a la Lindaci. A hores d'ara, els investigadors han enviat a analitzar la xocolata per confirmar si, efectivament, van ser els dolços els que li han provocat la mort.

