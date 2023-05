El temps d'aquest divendres: el dia de la marmota amb més perill per pluja

Alerta per tempestes perilloses al terç sud

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per acumulació de pluja



➡ Dijous 14:00 h a divendres 14:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 100 mm/ 24 hores



➡ Grau de perill màx 🟡 1/6



➡ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/ntTqHM2212 — Meteocat (@meteocat) May 25, 2023

Aquest dijous ens hem llevat amb unamolt abundant a l'extrem nord-est del país on ja des de primera hora ha deixat precipitació. A Barcelona també hi ha haguta primera hora. De fet, les imatges del radar ja ens ensenyavendes de la matinada. Durant el matí, però, s'han anat restringint a punts del litoral i el prelitoral. Malgrat això, a partir de mig matí els ruixats han anat fent acte de presència a molts punts de Catalunya de forma dispersa.Les clarianes han estat presents en punts contats i la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () és que els xàfecs continuïn sent els protagonistes en les pròximes hores. Poden arribar ai és possible que ho facin acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra. A més a més, el Meteocat ha demanat tenirAixò sí, al final del dia es restringiran al terç sud, on encara seran rellevants.De cara a, començarem amb una jornada de cel amb pocs núvols en el conjunt del país, amb l'excepció del terç sud, on es mantindran encara els xàfecs fins a mig matí. La temperatura també serà una mica més baixa que aquest dimecres. De cara a la tarda, les nuvolades faran acte de presència a punts de muntanya, on podran deixar el cel molt ennuvolat, però seran més abundants a punts del Pirineu i Prepirineu, on deixaran xàfecs d'intensitat feble i moderada.A la tarda, encara es podrà mantenir alguna precipitació dispersa a l'extrem sud del país, amb unaque a les hores centrals del dia serà més alta que el dia anterior. Pel que fa als avisos, encara es mantindran per la intensitat al terç sud fins al migdia. A més a més, estarà activada una, que afectarà les comarques de l'extrem sud. Podran caure més de 100 mil·límetres en 24 hores.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola