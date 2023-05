Què fan els alcaldables de Barcelona a les xarxes socials?

Ernest Maragall: el somni humit d'un «jerki» i molt «cringe»

«M'agradaria llançar un missatge a l’aire que espero que tots els partits polítics atrapin al vol talment com si fos un ocell ferit: als joves no hi ha res que els generi més "cringe" que els adults que intenten crear continguts per a joves».

Ada Colau: ironia per a covards, un pòdcast i absurditat estudiada

«Estem dient que la millor estratègia per captar el vot de l’electorat jove és crear contingut absurd a internet simplement perquè els fa gràcia? Doncs sí, és exactament el que estem dient».

Jaume Collboni: bilingüisme, converses delirants i un Pikachu

«En campanya electoral als polítics els agrada més el postureig que als castellers follar en cases rurals. Aquesta tara té un denominador comú en tots els partits i no és altra que la necessitat imperiosa dels seus membres de fer palès que sí que treballen».

Xavier Trias: ballarugues de tres segons i un TikTok inquietant

«A TikTok trobem tota mena de vídeos sense cap mena de sentit que haurien de servir perquè els polítics aprenguin que no cal arribar a tot arreu, que no és necessari intentar molar sempre».



Les xarxes socials han estat una de les grans protagonistes de la campanya del. Els polítics saben que ja no es connecta només amb els votants per la televisió, pels diaris o per la ràdio, sinó que també cal implicar-se a. Però compte, no tot val i poden produir-se escenes delirants, absurdes, que generin cringe, o que, simplement, demostrin que als candidats encara els queda molt per aprendre del món d'internet. L'articulistaha analitzat tots aquests components dels quatre principals candidats a l'alcaldia de Barcelona al Next. Passin i vegin.

