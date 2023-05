La CUP s'erigeix en el vot útil per frenar Vox i la sociovergència: «Curtcircuitarem el règim del 78»

Crítiques contra Maragall per l'1-O

Seguretat: menys policia i menys desnonaments

L'acte final de campanya nacional, a Berga

Una de les primeres a arribar al centre cívic Can Felipa -on s'ha celebrat l'acte final de campanya de la CUP Barcelona- ha estat Anna Saliente acompanyada de la seva criatura, a qui ha tingut en braços durant tot l'acte. Ella va encapçalar la llista dels anticapitalistes l'any 2019, i malgrat una campanya i un discurs que fins i tot va sorprendre positivament a altres partits, no va aconseguir entrar al consistori barceloní. En aquests quatre anys, no hi ha hagut una veu anticapitalista al plenari de la ciutat. Ara, amb Basha Changue al capdavant, i després d'un mandat de lluita al carrer, però també d'anàlisi interna i reflexió sobre què va fallar, la CUP espera donar la sorpresa. Però per què s'hauria de votar a la CUP? L'últim al·legat dels anticapitalistes ha estat reivindicar-se com el "" per frenar l'entrada de l'extrema dreta i també un govern de socialistes o convergents. "Curtcircuitarem el règim del 78!", s'ha exclamat durant l'acte.Changue ha estat proclamada per part del seu equip com la candidata que serà "un malson per als". Davant d'un auditori de més de, ha erigit la seva formació en la que lluita pels drets de "les altres", per a les persones que viuen en els "marges", per a la "vida digna" de totes, per treure els voltors de la ciutat. Però també ha explicat que el seu és un vot útil per a lai per mantenir viu el camí cap a la, l'únic camí que "garantirà un futur digne". L'últim missatge de la candidata cupaire en el final de gira? "El 28-M voteu la CUP per frenar l'extrema dreta, perquè malgrat que ens vulguin convertir en figurants, les veïnes existim i resistim, i no tenim res a perdre i ho tenim tot a guanyar", ha clamat.La formació anticapitalista ha tancat la seva cursa a les eleccions municipals de la capital catalana al Poblenou, i això ha agradat al diputat, que és del barri. Més enllà de la seva presentació inicial lloant Can Felipa, també s'ha projectat un vídeo d'un discurs seu que ha arrencat aplaudiments entre el públic: "No volem governar per a tothom, volem governar per a la". Per a la CUP, aquestes eleccions suposen decidir si la ciutat continua amb un "model de país pensat per a socialistes i convergents", les "elits", o bé pensat "per a la gent". Però aquests no són els únics contrincants que pren la CUP, que també apel·la als votants dels comuns i ERC, ja que consideren que aquests dos partits no evitaran un govern on hi pugui ser Xavier Trias o Jaume Collboni. "Venim a canviar les coses. Cap vot d'esquerres o independentista pota aquells que acabaran deixant que manin els de sempre. Els vots d'esquerres i independentistes que no vagin a la CUP, són paper mullat quan arriba a la patronal i l'estat. Qualsevol vot d'esquerres i independentista que no vagi a la CUP acabarà per acció o omissió en un govern amb el partit socialista o amb el senyor Trias", ha proclamat la diputadaDurant les dues setmanes de campanya la formació encapçalada per Changue s'ha erigit, també, en l'únic partit que reivindica la independència, davant d'ERC i Junts, a qui els cupaires acusen d'haver renunciat a l'eix nacional. Així ho ha expressat també, diputada al Congrés, que ha advertit que els resultats en aquestes municipals tindran un fort impacte en el futur del president, perquè també seran una prova per demostrar-li si Catalunya renuncia o no al reclam sobiranista. "Aquest 28 de maig podem enviar dos missatges al PSOE: un que li doni la raó sobre el seu discurs de l'1-O, o un missatge d'insubordinació", ha dit. Per això, ha situat com a imprescindible que la CUP entri a l'Ajuntament, perquè és l'única força que diu que s'ha de "".El discurs independentista ha estat també protagonista en el torn del candidat número dos,, que ha reivindicat que la CUP és l'única candidatura "netament independentista". De fet, ha carregat amb força contra ERC, a qui ha acusat de protagonitzar un discurs independentista enmig de la campanya per intentar captar vots. "A qui vol enganyartornant-se el més independentista de tots a tres dies de les eleccions? Se li veu el llautó", ha exclamat. També ha criticat els últims discursos dels republicans, apropiant-se de la paternitat del referèndum del 2017 . "Deia Maragall que ERC té els drets d'autor de l'1-O, què vol Maragall? Cobrar-se políticament els royalties del referèndum? Ja n'hi ha prou d'apropiar-se de l'1-O amb finalitats electoralistes. L'1-O és de la gent que el va fer possible, hòstia!", ha afegit.La lluita contra l'extrema dreta i en especial, contra el seu discurs sobre la seguretat és un altre dels eixos de la CUP en aquesta campanya. I per reivindicar-lo ha pujat a l'escenari el diputat, que ha arrencat forts aplaudiments entre el públic quan ha carregat contra els partits que es diuen d'esquerres i compren el, proposant "més policia" i "càmeres de seguretat" malgrat saber que amb això no se solucionarà el problema de fons. "Més policies i més càmeres no evitaran que hi hagi una Barcelona cada 45 minuts", ha clamat. I fins i tot ha posat noms i cognoms als representants que considera que han comprat el discurs de dretes, com el d'ERC a Santa Coloma de Gramenet: "L'altre dia veiempassejant-se com un xèrif per Santa Coloma. Reclamant més policies per aquí i per allà. Nosaltres som l'única força que no comprarem aquest marc, i menys per 4 o 25.000 vots".També, candidata número 3 a Barcelona, ha plantejat aquestes eleccions com una cita en què podria existir el perill que entri l'extrema dreta al consistori barceloní, amb la irrupció de Vox. I per evitar-ho, ha assegurat que la CUP és el "". Fa uns dies, l'alcaldable d'ERC es va reivindicar com el vot útil per barrar el pas als de Gonzalo de Oro Pulido, però la CUP assegura que això no és possible: "Maragall, no es pot voler ser la força antifeixista i governar per tothom, no es pot tallar un cap al monstre i amb l'altra mà donar-li menjar". Així mateix, Llena ha assegurat que tota la resta de partits comparteixen el marc de la dreta en qüestions de seguretat, i ha reivindicat que la seguretat implica construir comunitats. "Quan no hi és la CUP, el gran consens és que a tots els agrada", ha exclamat, amb relació al tinent d'alcalde de Seguretat de la ciutat. "Cap vot antifeixista pot quedar-se a casa, estem parlant de la CUP o dels que criden 'Sieg Heil' per la Bonanova", ha tancat.L'acte de Can Felipa tanca la campanya a Barcelona. Però els cupaires tancaran en l'àmbit nacional aquest divendres en un acte a. Enguany, la CUP ha presentat menys de llistes que el 2019. De tota manera, defensen des de la formació, això ha permès presentar propostes més "cohesionades" i alineades amb el projecte, i també quetinguin l'opció de votar-los. En clau territorial, la CUP planteja propostes que vagin més enllà d'un sol municipi, i que abracin un territori concret, com ara la lluita contra els, als Pirineus, o contra el, al Camp de Tarragona. Amb aquesta proposta, la CUP confia mantenir els regidors que té -arreu del país- i millorar resultats a Lleida, Mataró, Granollers o al Baix Llobregat. Totes les mirades, però, estaran situades a Barcelona, on una nova patacada obligaria a un debat encara més profund sobre cap a on va el projecte de la CUP a la capital catalana i per què és incapaç d'obtenir rèdits dels bons resultats a Catalunya i l'Estat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola