Collboni vol que Barcelona aculli cada any «un gran esdeveniment esportiu»

L'alcaldable del PSC,, ha defensat que Barcelona aculli "un gran esdeveniment esportiu" cada any que "deixi llegat" a la ciutat. Ho ha dit en un acte aquest dijous alper desgranar la proposta socialista sobre esport. "Hem de tenir els grans esdeveniments esportius, no hem de perdre cap oportunitat", ha ressaltat Collboni davant més d'un centenar de persones. En aquest sentit, ha reivindicat que Barcelona serà la seu de lai que acollirà la sortida de la, competició ciclista que no passava per Catalunya des de feia 60 anys. "Estem de nou al món", ha afirmat el candidat.Aquests grans esdeveniments que Collboni vol que aterrin a Barcelona han de deixar un llegat a la ciutat, que pot ser tangible o intangible. En el cas de la Copa Amèrica, Collboni ha ressaltat que deixarà un "llegat positiu" a la ciutat en forma de pavelló, concretament el Pavelló Blau. "Per aconseguir aquests grans esdeveniments cal temps, treball i suport de l'Estat i de la Generalitat", ha afirmat. Així, s'ha compromès a desencallar dues propostes esportives en els 100 primers dies de mandat: aconseguir que Barcelona sigui la seu de la sortida deli que la capital catalana aculli elEn aquesta darrera iniciativa, Collboni ha assegurat que ja hi ha el compromís del govern d'Espanya i s'ha parlat amb el Consell Superior d'Esports i les diferents federacions. "Quan ho tinguem explicarem en què beneficiarà això a la ciutat", ha dit. En la proposta socialista també es contempla l'esport per crear oportunitats econòmiques i llocs de treball "ben pagats i estables". Per això, ha proposata Barcelona. Per apuntalar el compromís del PSC amb l'esport, Collboni ha dit que el regidor d'Esports,, dependrà directament de l'alcalde. "Som el partit de l'esport, però ho som també per incompareixença dels altres", ha afirmat.L'alcaldable socialista ha defensat el paper de l'esport en la cohesió social i per això ha promès un "increment de beques" per ampliar dels actualsels beneficiats per les beques esportives. També apujarà els límits de renda, perquè hi puguin accedir també les classes mitjanes i treballadores. Tot això, ha detallat, es pagarà amb la taxa turística. "L'esport és el ciment de la convivència als barris", ha defensat, i ha reivindicat el teixit associatiu de Barcelona en tots els àmbits, especialment l'esportiu. Collboni ha tornat a demanar el vot d'una "àmplia majoria" per tal de governar la ciutat "sense lligams".Un delsde l'acte l'ha protagonitzat, exsecretari general de l'Esport de la Generalitat durant el tripartit i militant d'ERC. "¿Qué hace un chico como tu en un sitio como este?", ha arrencat Niubò. L'exalt càrrec de la Generalitat ha defensat poder participar en un acte d'un altre partit -encara que aquest sigui competència del partit en el qual ell milita- perquè no està a favor de la "unitat de files" ni del "sectarisme". "M'interessa que construïu ponts i projectes col·lectius entre tots plegats i ser d'un altre partit no m'impedeix reconèixer els mèrits d'altres partits", ha afirmat. De fet, ha afirmat que no està d'acord amb el seu "cap de files" quan diu que el PSC no és socialista. "Jo soc socialista d'una família, i vosaltres sou socialistes d'una altra família", ha afirmat, i ha dit que el PSC "no és sectari".En una llarga metàfora sobre política, salut i esport, Niubò, que va presidir la federació d'ERC a Barcelona, ha assegurat que el seu "veritable partit" és l'esport i ha defensat que la gent d'aquest sector juguen per guanyar, però no són "enemics". "Tenim valors on el respecte i el joc net són essencials", ha afirmat, i ha insistit que els projectes que ha iniciat el PSC en l'àmbit esportiu "mereixen continuar". Per tot plegat, ha desitjat "sort" a Collboni. Entre el públic, a banda de Niubò, també hi havia una altra exsecretària general de l'Esport, Anna Pruna. També Gerard Esteve, president de l'UFEC, Jordi Bartomeu, l'expresident de l'Eurolliga, Lolo Ibert i Enric Truñó, exsecretaris generals de Federacions, els medallistes olímpics Chiqui Sans i Dani López, i els exfutbolistes Pichi Alonso i Víctor.

