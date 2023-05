Les irregularitats per presumpte frau electoral embruten la recta final del 28-M a l'Estat

El PP suplanta la firma digital dels veïns a Huelva

Almenys 13 detinguts a Múrcia per compra de vots

Investiguen presumptes irregularitats a les Canàries

La JEC anul·la els vots per Correus de Melilla

de les eleccions del pròxim 28 de maig. Quan falten menys de 72 hores perquè la ciutadania arribi a les urnes i faci servir la seva veu per decidir el futur polític, tot s'embruta. Laque va començar a Melilla fa a penes dos dies es fa més grossa cada dia, i no només això. Li surten branques.Des de dimarts han aparegut nous casos -aïllats dels de la ciutat del nord d'Àfrica- que dibuixen un-principalment per part de PSOE i PP- que han agitat els últims i decisius dies abans dels comicis. Anem cas a cas.Un dels últims escàndols que ha vist la llum és el que han denunciat els socialistes de(Huelva), que carreguen contra el PP per un presumpte frau en el vot per correu. El PSOE defensa que els seus rivals conservadorsSegons ha avançat Eldiario i ha confirmat l'Agència EFE l'Ajuntament, a instàncies del PP, "ha gestionat directament des d'oficines municipals i de manera digital sol·licituds de vots per correu de veïns del municipi, procedint a signar electrònicament les peticions des dels ordinadors de l'Ajuntament" i això fent ús de la signatura digital de veïnsA més a més,, a la d'un regidor del PP i a la del pare d'una exregidora popular. Tot just després de rebre la denúncia, la Junta Electoral ha enviat un requeriment provisional a l'Ajuntament de Villalba perquè no faci més peticions de vots per correu i ha amenaçat d'obrirsi aconsegueix acreditar la seva vinculació amb els fets denunciats. Els conservadors ja han presentat al·legacions perquè consideren que, en cap cas, s'ha comès una infracció de la llei electoral en designar un domicili o altre al qual remetre la documentació per votar per correu i justifiquen l'enviament a les localitats veïnes argumentant que l'oficina de Correus de Villalba "només obre dues hores al matí".Paral·lelament, aquest mateix dijous laha efectuat una nova operació per compra de vots per correu a Albudeite, un petit poble de Múrcia de 1.300 habitants, que s'ha saldat amb dos investigats i, entre ells l'alcaldable del PSOE a la localitat,, i el número 19 de la llista,. Segons han confirmat a Europa Press fonts de l'Institut Armat, totes les persones a les quals s'ha seguit el rastre han estat posats a disposició judicial per una presumpta trama molt similar a la d'Almeria, en què també es van arrestar candidats socialistes.L'entramat de presumpte frau s'estén fins a les illes Canàries. Elha obert una investigació sobre el vot per correu al municipi després de rebre la denúncia d'un ciutadà sobre presumptes irregularitats en les eleccions municipals i autonòmiques del 28-M. Això sí, fonts jurídiques han confirmat que el jutjat corresponentemesos per Correus i ha acordat continuar en la recerca dels fets "sense que fins al moment la recerca es dirigeixi contra cap persona en concret".Fonts fiscals també han precisat qued'investigació el 19 de maig arran d'una denúncia per presumpte frau en el vot per correu. Aquestes diligències s'han arxivat només tenir coneixement de l'altra denúncia pels mateixos fets. De moment, encara no han transcendit ni detencions ni imputacions, tot i que la titular del Jutjat, la magistrada, continua amb les pertinents indagacions.Finalment, la trama amb què es va destapar tot. Melilla. La Junta Electoral Central () ha declarat no vàlids els vots per Correus trobats aquests dies pels carters de la ciutat autònoma en bústies ordinàries, com es requereix en aquest procediment excepcional de vot. Ni la Junta Electoral de Zona ni la mateixa Correus sabien ben bé què fer i la JEC ha acabat ratificant aquest dijous que aquests vots per correuUn recent informe de la Junta Electoral de Zona subratllava el context de polèmica que es viu aquests dies a Melilla després de l'irregular augment de sol·licituds de vot per correu, amb un, i l'escàs nombre d'electors que el 23 de maig havien dipositat el seu vot a les oficines de Correus, amb només un 16,32% del total de sol·licitants.

