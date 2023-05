Detingut un professor de karate de Barcelona per tocaments a una menor

Elsd'Esquadra han informat en un comunicat emès aquest dijous que el passat 18 de maigde karate d'una escola del districte dede Barcelona per presumptes tocaments a un menor.Fonts policials han explicat a Europa Press que el docent, de 64 anys, estava contractat "per a un servei extern". Les mateixes fonts han explicat que la policia catalana l'ha detingut per un delicte d'

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola