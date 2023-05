​Unió de Pagesos fa una crida a evitar una «guerra per l'aigua» entre territoris

(UP) ha fet una crida a no començar unaentre territoris afectats per la sequera. El responsable de sectors ramadersha dit que laestà amenaçada perquè al nou ploure no hi ha pastures iperquè s'han tancat els canals del Segre En aquest sentit, l'organització agrària insta alque posi a disposició del sector farratge o se'ls indiqui on comprar-ne sense haver d'afrontar preus a l'alça que poden arribar a suposar un sobre cost de 60 euros per a l'engreix d'un vedell. El sector ja té coll avall que es perdrà un any de producció i demana mesures per evitar unaUP aposta per laentre sectors i territoris en la gestió de l'aigua a Catalunya, en el marc de la greu sequera que viu el país, per tal que l'agricultura i la ramaderia de les comarques de muntanya no surtin més perjudicades que d'altres.En els darrers dies algunes veus han demanat que pel tancament delsno s'hauria de regar aigües amunt dels embassaments d'Oliana i Rialb per tal de recuperar així les reserves. En aquest sentit, el responsable de comarques de muntanya del sindicat, Josep Guitart, ha recordat que en aquesta part del país no es disposa d'embassaments per regar i la sequera és ara molt important ja que no hi ha pastures per al bestiar i els conreus pateixen les mateixes conseqüències que a altres comarques.A la muntanya, l'aigua que fa servir la pagesia per regar, bàsicament a l'A, torna en gran part al cabal del riu. En aquest sentit, el sindicat ha volgut rebatre arguments com els de l'Associació Empresarial de la Fruita de Catalunya (Afrucat). Segons UP, el Pla de regadius 2008-2020 només inclou 4.800 hectàrees de reg aigües amunt dels pantans de Rialb i Oliana.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola