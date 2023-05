Uns encaputxats assalten brutalment el xalet d'un jugador del València i agredeixen la seva dona

No és el primer cop que passa. De fet, a començaments d'aquest mes de maig transcendia la notícia que mentre el davanter brasiler del Reial Madrid,, guanyava la Copa del Rei, una banda de criminals aprofitava la seva absència per entrar a casa seva i endur-se un botí milionari . Bé, aquest cop, al centre de la diana no hi ha hagut un jugador blanc, sinó un del València. Un altre del València, millor dit. I és que aquesta mateixa temporada un d'ells, el també davanter Samu Castillejo, ja ho ha viscut en primera persona. Ara, li ha tocat al neerlandèsEls assaltants han tret partit que el davanter estàper jugar el partit de Lliga d'aquesta nit per entrar a la seva residència de la rodalia de la capital del Túria. Es calcula que els lladres s'han emportat aproximadamentI més enllà del dany econòmic i material, també s'ha de lamentar que la dona del jugador -així com una altra persona de la qual no s'ha donat a conèixer la identitat- ha estat agredida, tal com han confirmat a l'agència EFE fonts de la Guàrdia Civil.Segons ha detallat el diari Valencia Plaza el robatori s'hauria produït aquest dimecres a la nit, quan la parella de Kluivert tornava de passejar el gos. Els delinqüents l'haurien colpejat perquè els digués on estaven les coses de valor. Tal com ha explicat la Guàrdia Civil, l'assalt no hauria durat més de cinc minuts.Tal com es desprèn de les darreres informacions,, però amb l'ai al cor. Malgrat tot, el mateix València Club de Futbol ha avançat al diari Marca que el seu davanter romandrà a Mallorca per disputar el transcendental partit amb l'equip.

