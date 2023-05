La resposta viral d'un restaurador a una cambrera que divideix les xarxes socials

De la que se ha librado... pic.twitter.com/VmYBUS1jEW — Soy Camarero (@soycamarero) May 24, 2023

Poques converses de Whatsapp han generat tant debat a les xarxes socials. El popular compte de Twitterha compartit una captura del xat d'una cambrera amb el que va estar a punt de ser el seu cap a Girona i la piulada s'ha omplert ràpidament de comentaris valorant l'actuació dels dos. "", diu el text que acompanya la imatge.La cambrera en qüestió no havia firmat encara el contracte amb el restaurant i el propietari l'esperava perquè comencés el torn. Si bé, de camí, la treballadora tanca una oferta millor amb un altre negoci i avisa que, finalment, no s'hi presentarà. "", acaba. Una comunicació que el restaurador no es va prendre gens bé.", etziba davant la sorpresa de la dona, abans de continuar amenaçant-la de, segons les paraules textuals. Aquesta li recorda que el pot denunciar i ell respon que pot fer el mateix per "deixar-nos tirats en ple servei". La majoria d'usuaris s'han escandalitzat pel tracte del restaurador, però altres han recriminat a la cambrera que la seva actitud no va ser professional.

