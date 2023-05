Estafes amb canvi de rostre: el nou perill de la intel·ligència artificial

Cada vegada són més els mecanismes que fan servir els lladres per robar diners a través de trucades telefòniques o missatges falsos als mòbils. Ara, però, laha obert una nova veda de possibles fraus que comença a preocupar arreu. L'última ha estat la que s'ha fet a la Xina on un home s'haamb aquesta tecnologia per estafar a un suposat amic.La policia xinesa alerta que la víctima va fer una transferència de 4,3 milions de iuans -l'equivalent a- al qui era suposadament el seu amic. I ho va fer durant unaon el lladre li demanava diners. Les autoritats xineses alerten del perill que suposa aquesta tecnologia davant de la confiança que genera veure una persona propera per pantalla que et demana diners. L'home només es va adonar que havia estat enganyat quan el seu suposat amic va mostrat totalDavant de l'augment de fraus registrats, la Xina ha activat controls per intentar identificar aquestes tecnologies que permetenTambé s'han adopatat mesures legals per protegir les víctimes.

