Maragall convocarà una cimera per impulsar una «fàbrica d'habitatge» els 100 primers dies de mandat

En dies de pluja, més enllà de celebrar-ho per la situació de la sequera, hi ha persones, sovint invisibles, que necessiten resguard. Com laque aquest dijous al migdia es refugiava sota el porxo de la, a Sant Andreu. Des d'aquest mateix edifici d'habitatges, promogut per la Generalitat als anys 30 just quan s'instaurava la II República,, alcaldable d'ERC, ha desplegat el que farà en matèria d'habitatge en els, començant per la convocatòria d'unaper abordar l'habitatge, que haurà de posar en marxa una "gran fàbrica de creació d'habitatge" de la mà també de la Generalitat.Però, de quines característiques? Ha de reunir el sector, ha especificat Maragall, i funcionar sense "dogmes", en referència a com creu que ho fa l'alcaldessa,. Els integrants també haurien de ser la Generalitat, el sector econòmic, institucions de l'àrea metropolitana, promotors i plataformes d'habitatge. "Hi ha d'haver bastanta gent, amb responsabilitat, hem de seure i", ha afegit el candidat d'ERC, que ha promès que ho farà al capdavant de l'Ajuntament sense "" responsabilitats cap a altres administracions i sense apostar per mesures com el 30%, que a parer seu, paralitza la inversió privada.Més enllà de la gran cimera, Maragall també ha assegurat que treballaran perquè laaprovada al Congrés tingui un "desplegament efectiu" a la ciutat. Amb totes aquestes mesures, Maragall també assegura que estaran en condicions de reduir a "zero" la taula d'emergència d'habitatge. "Hi ha sol, portem 8 anys d'", ha afegit l'alcaldable criticant comuns i PSC per no haver fet prou en els dos últims mandats. Però això ha promès que el seu partit és garantia per desplegar les polítiques d'habitatge amb "màxima ambició".La número tres de la llista,, ha reivindicat el paper d'ERC en matèria d'habitatge, un dret "fonamental" que ha situat com a porta d'accés de "tots els altres drets". Així mateix, ha assegurat que sense el paper dels republicans a Madrid, no hauria estat possible que el PSOE s'obrís a la contenció de lloguers. Així mateix, ha carregat contra, per no haver fet res, durant els "40 anys que s'han repartit el país" per garantir el dret a l'habitatge.Finalment el conseller de territori,, que és el titular d'habitatge a la Generalitat, ha promès que utilitzaran tots els "instruments" per augmentar el parc de vivenda, també perseguint aquells habitatges de grans tenidors, que estan buits i que s'utilitzen per especular.

