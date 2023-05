Un camió acaba dins d'una botiga de ceràmica en un accident múltiple

⚫ Tallada l'N-II a Llers en tots dos sentits de la marxa per un #accident pic.twitter.com/7DWLaFvyLZ — Trànsit (@transit) May 25, 2023

Un camió s'ha estimbat contra una botiga de ceràmica de(Alt Empordà) en un accident a l'en què hi havia dos turismes més implicats aquest dijous al matí. L'accident hauria passat sobre dos quarts d'onze i elshan tallat la via completament i poc després han donat pas alternatiu.A causa del xoc, la conductora d'un dels turismes ha acabat ferida en estat greu i ha estat traslladada a l'hospitalde. Arran de l'accident, el camió ha acabat dins d'una botiga deque hi ha al marge de la carretera provocant diverses destrosses entre els productes que hi havia exposats a l'exterior. En el lloc dels fets hi han intervingut dues ambulàncies del

