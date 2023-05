Primera semifinal d'«Eufòria»: duets, solos i el primer finalista de la segona temporada

Quines cançons sonaran?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà Release me, d'Agnes.

Jim, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà Boig per tu, de Sau.

Sofia, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Cantarà Eloise, de Tino Casal.

Carla, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà Cara de cul, d'Oques Grasses.

Elena, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà Cabaret, de Liza Minnelli.

, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà Cabaret, de Liza Minnelli. Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Cantarà Run boy run, de Woodkid.

El final s'apropa i ho confirma que aquest divendrestriarà elde la segona temporada del programa. La gala estarà marcada pelsentre els sis concursants i les segones veus dels expulsats.La primera de les dues semifinals del programa servirà perquè el públic pugui conèixer el nom de la. Serà la que, al final de les actuacions, sigui la. Un cop més, els espectadors són els que prendran les grans decisions sobre el curs dels aspirants a convertir-se en l'artista 360.A banda de les seves cançons individuals, els sis concursants que estan en actiu n'han preparat d'altres per, de Lady Gaga i Beyoncé, interpretada per les camaleòniques Elena i Jim;del musical "Mar i cel", amb la dolçor de l'Alèxia i el Tomàs, i, de Mariah Carey i Whitney Houston, en les inconfusibles veus de la Sofia i la Carla.Qui també passarà pel plató de TV3 serà, exconcursant de la primera edició, que presentarà la seva nova cançó Nenes presumides, una reivindicació a la importància de ser fidel a la pròpia identitat. També actuarà en directeamb el seu Ja no m'importa.

