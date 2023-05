Collboni promet recuperar la inversió de 750 milions d'euros anuals als barris

10 alcaldes per als 10 districtes

Una inversió deals barris de Barcelona ia tota la ciutat. La candidatura del PSC al complet ha desembarcat aquest dijous a, a Nou Barris, per detallar el pla d'inversions dels socialistes si guanyen les eleccions del proper 28 de maig. En un acte a laen què el públic ha estat, en la immensa majoria, els membres de la llista electoral, l'alcaldableha promès recuperar els nivells d'inversió als barris de l'etapa de, la més alta dels últims 20 anys. "Cap alcalde ha arribat aquesta xifra en els darrers anys", ha assegurat. En el mandat de, la inversió va caure fins als 465 milions; en el primer mandat d', es va situar en els 460 milions, i en aquest darrer mandat ha augmentat fins als 530 milions d'euros.Quan falten 48 hores perquè acabi la campanya electoral, Collboni ha demanat "confiança" als barcelonins per aconseguir una "àmplia majoria" que li permeti governar "sense lligams". El candidat del PSCque posa les persones i els barris al centre. "Les voluntats i els discursos estan molt bé, però les coses de menjar s'aconsegueixen amb diners", ha ressaltat. Per això, ha reivindicat la importància d'enfortir les inversions als barris per tal de millorar la cohesió social. "Els canvis reals es fan amb inversions reals", ha dit. En clau d'inversió, doncs, ha promès recuperar aquests 750 milions d'euros anuals per als barris, al marge del, que contempla 300 milions d'euros per tot el mandat i que encara s'ha d'acabar de definir.Els 750 milions no es vinculen directament amb les 210 actuacions que també ha promès Collboni. En aquestes actuacions s'inclouen des de biblioteques, fins a centres esportius, millores de carrers, parcs i jardins, o noves zones verdes. "Vull que Barcelona sigui una ciutat d'oportunitats per a tothom, però, ha afirmat el candidat. A Ciutat Meridiana, el PSC té previst fer una nova escola per a adults, impulsar el projecte del nou Centre Esportiu Municipal Can Cuias, i equipaments socials al parc de l'aqüeducte. A Torre Baró, els socialistes volen urbanitzar la zona de Sant Feliu Codines, amb més aparcaments i millores de l'espai públic amb l'enterrament de cablejat o la neteja de solars buits.Els compromisos de Collboni són amb els deu districtes i els 73 barris, com s'ha encarregat de remarcar el candidat al llarg de tota la campanya. Així, ha destacat el Raval Verd a Ciutat Vella, amb l'activació de més verd a la plaça dels Àngels o a la plaça Terenci Moix; la reforma del passeig de la Zona Franca, amb la reubicació del carril bici; la remodelació de la Rambla del Carmel, el pla d'ascensors al barri de Baró de Viver o la millora de les instal·lacions esportives, amb l'ampliació del Poliesportiu Municipal de l'Illa o el Centre Esportiu Municipal Arístides Mailloll, a les Corts. "", ha remarcat Collboni, que ha promès inversions equilibrades, en tots els barris, i no només al centre de la ciutat.Collboni ha reivindicat també eldel PSC i ha fet seves algunes frases de Pasqual Maragall. "Els barris i la gent, al centre", ha afirmat. Per això, davant els membres de la seva llista, els ha emplaçat fer d'alcaldes del seu districte. "Ningú ha fet més que el PSC per acosar l'ajuntament a la gent", ha afirmat, i per això ha demanat uns districtes amb més pressupost i més competències, i ha promès que, amb una victòria socialista, la ciutat guanyarà "10 alcaldes per als 10 districtes". "S'han acabat aquests anys de regidors absents i la sensació de no saber qui era el regidor del teu districte", ha afegit. Just el dia abans de l'acte de final de campanya, Collboni ha vaticinat un "tancament històric", amb la presència de, aquest divendres, al pavelló de la Vall d'Hebron.

