Acusen un segon sacerdot dels Jesuïtes de Casp per abusos sexuals

L’escolatorna a estar al centre de la polèmica per. Després del cas del sacerdot Francesc Peris, acusat de presumptes abusos sexuals a més de 200 exalumnes , ara dos exalumnes del centre assenyalen el sacerdotde fer-los tocaments.Detallen que l’home hauria utilitzat les sessions de tutoria per fer-los entrar, asseure-los a la falda i fer-los, tal com recull El Periódico. Aquestes carícies haurien arribat fins als genitals. En un dels casos, la víctima explica que va presentar unal'any 2016 als Mossos d’Esquadra, tot i que es tractava d’uns fets ja prescrits perquè haurien passat durant els anys 80.El diari també recull que fonts de l'organització jesuïta constatenper part del sacerdot, però sostenen que no els consta cap denúncia formal. De fet, Roma va compartir claustre amb Peris.De fet, aquesta mateixa setmana, més de 200 exalumnes de l'escola exigien a través d’una carta unaper part de la institució per aquests fets, que s'haurien comès, primer, a l'escola barcelonina, i després, a Bolívia, on Peris hauria estat traslladat després dels primers.

