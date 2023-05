Detingut Douglas al Brasil, el futbolista que ningú sap què feia al Barça

De fitxatges desastrosos eln'ha tingut una pila en els últims anys. N'hi ha que no han rendit com s'esperava, però n'hi ha que ningú entén com van arribar a trepitjar. Un dels casos més grotescos va ser el de, un lateral arribat des delque el club va arribar a situar com el relleu de. Ara, tots dos tenen problemes amb la justícia.Douglas ha estat detingut i denunciat per havera l'aire i portar unade manera. Els fets, segons expliquen mitjans del país, van succeir el passat 21 d'abril quan el futbolista es trobava en unjust després d'haver fet un passeig en barca. Va ser en aquell moment quan el brasiler va disparar a l'aire.Un guàrdia de seguretat va enxampar-lo i va dir-li que abandonés la zona. Llavors, el futbolista vaen una zona boscosa i encara no ha pogut ser localitzada mentre sí que s'ha trobatpreparada per ser disparada. En el mateix moment, va ser detingut i traslladat a, on es va passar dos dies entre barrots abans de ser posat en llibertat pendent que es concreti la sevaDouglas va aterrar a la capital catalana l'estiu del 2014, procedent delper quatre milions d'euros, el doble del seu valor en aquell moment. En tres temporades, només va disputar vuit partits oficials, però va formar part de l'equip deque va aconseguir el triplet. Posteriorment, va passar per tres cessions fallides fins que l'estiu del 2019 es va desvincular del club.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola