Pep Guardiola explora la faceta d'actor amb un «cameo» a la popular sèrie «Ted Lasso»

, considerat per molts el millor entrenador del segle XXI, ha revolucionat l'esport del poble, seguint el camí de. Enguany, està a dos partits d'aconseguir un triplet històric, jugant al millor futbol mai vist i superant el Reial Madrid a les semifinals de la. Si bé, el de Santpedor també ha tingut temps de provar sort com a actor.L'exitosa sèrie d'Apple TV+, protagonitzada per l'actor, ha gaudit de la participació de Guardiola en un capítol de la tercera temporada, en què fa d'ell mateix. El "" consisteix en una breu escena en què apareixen els dos en acabar un partit a l'Etihad Stadium."Sent honest amb tu, t'he de dir que ets un rival difícil de guanyar, tio", comença Ted Lasso, el director tècnic estatunidenc del club britànic AFC Richmond -a la sèrie-. Aleshores, Guardiola aprofita per donar-lu unque perfectament podria ser de collita pròpia: "No et preocupis per guanyar o perdre,. Al final, això és el més important".

