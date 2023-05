Detingut a l’Hospitalet un fugitiu de la policia francesa per tràfic de drogues

La policia espanyola ha detingut aunbuscat per la policia francesa per. L'home comptava amb una ordre europea de detenció i entrega emesa a finals del mes d’abril per estar vinculat amb una organització criminal dedicada al(França).Després de quedar desmantellada per la policia i amb més d’una desena d’arrestats, l’home va poder fugir cap a Espanya tot i tenir una condemna en ferm del març del 2021 dde presó, pendent de complir íntegrament.La policia francesa va alertar l’espanyola de la possible visita d'una amiga íntima del fugitiu a Barcelona. Gràcies a les tasques de vigilància, els agents van establir un dispositiu que va permetre detenir l’home a l’Hospitalet de Llobregat. En el moment de l’arrest, portavaper amagar la seva veritable identitat. L’home va passar a disposició del Jutjat Central d’Instrucció número 4.

