#Badalona, com la @rosalia, també té el seu ABCDEF ✨💅



D'Artigues al Manresà, del Passeig Marítim fins a la Serralada Marina, tenim una ciutat de la que sentir-nos orgulloses.



Als carrers, als barris, a les places. Som la Badalona combativa i lluitadora. Visca! 💪 pic.twitter.com/b7QMTMSmte — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) May 24, 2023

[municipalsinformacional2]Els candidats aprofiten al màxim les seves últimes hores per fer campanya abans del 28-M, el dia en què les urnes decidiran. Ihan decidit versionar la cançódeper intentar convèncer els últims indecisos, sempre amb la mirada en evitar la majoria absoluta de. L'exalcaldessa de la ciutat ja va protagonitzar un garrotín molt comentat fa només uns dies.Ara, el seu equip de campanya ha aprofitat el tema de la cantant catalana per fer una mescla entre elements típics de la ciutat (, foc -del-, el), paraules només conegudes pels badalonins (-un nespre-,-així és com es diuen als autobusos-), o barris com. Amb una referència també a l'actor, que ha fet suport a Sabater.Tot això, barrejat amb algunes de les idees i principis de la candidatura i amb un missatge final: "". Sabater, com tots els partits que conformen l'alternativa a Albiol i com segur que també n'és conscient el candidat popular, saben que la decisió final sobre qui serà el pròxim batlle de la ciutat pot anar d'un punyat de vots.

