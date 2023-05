Sirera, sobre Ciutadans i Valents: «Som l'única força de dreta no separatista que pot entrar»

De la Lliga al vot més espanyolista

Elha tancat la campanya municipal a Barcelona amb la mateixa invocació amb què la va iniciar: la crida al votant de centre dreta i dreta espanyola perquè concentri el vot enper rendibilitzar el màxim un espai on pugnen quatre sigles. "que entrarà al consistori és el PP", ha clamat Sirera, que ha insistit en què pot haver gairebé un "20% de vot constitucionalista" que no tingui representació.El candidat del PP ha atacatexplícitament per haver fet una campanya negativa contra ell i el PP al llarg de tota la campanya electoral. S'ha mostrat dolgut perquè han vist el PP. Sirera ha explicat que va intentar arribar a acords amb aquestes sigles però no va ser factible. "No volen fer fora Colau, sinó ocupar l'espai del PP".Sirera ha refermat la voluntat de, però per fer-ho, "s'ha de votar bé", apuntant cap als altres candidats. Ha negat que siguin vot útil. Del primer ha dit que ha governat amb Colau i "no hi ha dues sense tres". De Trias, ha afirmat que "no tocarà el tramvia, ni les superilles i no vol que vinguin els creuers", ironitzant amb la possibilitat que té tan poques ganes de ser alcalde que "aquest diumenge, Trias votarà Colau".L'eurodiputadaha iniciat l'acte assegurant: "Només falten dos dies per acabar amb lade Barcelona". Ha fet una crida a "unir tot el vot del centre dreta" i ha assenyalat que ni Jaume Collboni ni Xavier Trias són una alternativa real. Montserrat ha afirmat que la papereta del PP és l'única que pot unir el vot de centre dreta i que el seu partit és també l'únic del bloc de dreta constitucionalista que pot incrementar la seva presència al consistori.En l'acte de final de campanya s'han vist algunes de les incorporacions del PP de Sirera. Hi eren presents figures provinents de la Lliga Democràtica, que volen representar un catalanisme conservador, amb-que tanca la llista a Barcelona_ al costat de recents suports al PP des dels rengles de Ciutadans., fundadora del partit taronja, seia en primera fila, a prop de, encara regidor per Barcelona i exdirigent de Ciutadans. Caldrà veure si el PP pot aixoplugar aquestes diverses sensibilitats.L'aposta del PP per a Barcelona ha estat Daniel Sirera, exdiputat i exregidor, que feia anys que estava fora del primer pla. De tarannà moderat , ha assajat un discurs dur en temes com la seguretat i l'oposició a Ada Colau amb dosis de prudència, tot evitant la sobreactuació en temes sensibles. Així, s'ha desmarcat de les manifestacions antiocupes i no s'ha afegit a les concentracions de Vox, Ciutadans i Valents davant edificis ocupats de la Bonanova.Els populars volen incrementar la seva presència a l'Ajuntament, on el 2019 van mantenir-se per un grapat de vots, amb 2 regidors. Ara l'objectiu és doblar el nombre, però en realitat l'ambició estratègica del PP no és numèrica. L'obsessió dels conservadors en aquesta campanya ha estaten què el va deixar el procés i tornar a la centralitat. Per això és imprescindible cruspir-se les restes de Ciutadans i el que pugui tenir Valents, així com esperar que Vox no arribi al 5% que dona representativitat al consistori.Més enllà de Barcelona, el PP pensa també en, ciutats on ha governat.pot assolir la majoria absoluta aquest diumenge i aquest seria un premi gran per al PP. Tot posat al servei dels interessos d', que necessita fer un bon resultat en aquestes eleccions. En el cas de Catalunya, li cal retallar distàncies amb el PSC o, si més no, ser decisiu en algunes places fortes. A Barcelona ho pot ser.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola