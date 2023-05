Vídeo | Coldplay atura el concert en veure una noia fent un pilar: «És el millor que he vist mai» https://t.co/i8NiPIeypT pic.twitter.com/r7sEvYPgeQ — NacióDigital (@naciodigital) May 25, 2023

", va assegurarnomés començar primer dels quatre concerts dea l'celebrat la nit d'aquest dimecres. Confeti, globus, foc i una sincronia de polseres amb llum de tots colors feia presagiar una nit històrica per als fans, i així va ser.D'entre totes les coses que van passar a, la vetllada va deixar una escena per al record i que involucra la cultura catalana. La dels castells, concretament. Una seguidora ubicada a la pista de l'estadi va optar per fer un pilar amb un acompanyant per poder veure millor l'escenari ila va identificar.Quan la va veure, el cantant va demanar aturar el concert. "", va preguntar abans d'exclamar: "". A partir d'aleshores, l'espectacle va continuar amb la noia castellera a la pantalla.

