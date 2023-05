Tito Álvarez crida els taxistes a votar pel PSC

El portaveu d'Élite Taxi,ha fet una crida als taxistes perquèen lesd'aquest diumenge. Ho ha fet en una carta oberta on argumenta que els socialistes han estat el partit que ha demostrat "més resultats" en la lluita del sectorEn el text, valora que han tingut "la millor interlocució que el taxi podia tenir a les institucions" amb l'expresidenta de l'IMET Rosa Alarcón i l'actual, Laia Bonet.Del PSC, Élite Taxi assenyala que "lque han mostrat amb el sector han forjat quelcom que va més enllà" i la seva intermediació amb les institucions -com l'IMET i el Ministeri de Transports- a poques setmanes que el TJUE emetidel TSJC sobre la ràtio 1/30.A banda, aplaudeix la posada en marxa de, que es portava reclamant des del 2016; que el PSC intercedís perquè les entitats bancàries donessinals taxistes amb motiu de la pandèmia i no perdessin la seva llicència; l'de vehicles que poden comprar els conductors i no els que "imposen" les marques; i que donés "l'ordre directa" a la Guàrdia Urbana per feri que es van saldar amb més de 8.000 denúncies el 2021.Álvarez fa un repàs de les diferents formacions polítiques que concorren a les eleccions. Sobre l'actual alcaldessa i candidata dels comuns,li reconeix que "sempre" ha estat amb el taxi i aplaudeix la interlocució amb les institucions i recorda que va ser Ada Colau qui va establir lad'una hora, mesura que va ser tombada pel PSC.En canvi, lamenta que elsde la ciutat i les obres ja que "han causat un gran malestar" al sector. Segons Álvarez, s'ha perdut "velocitat i eficiència" i el trànsit es troba molt més congestionat i cita la pacificació del carrer Consell de Cent i el carril bici del carrer València.Sobre ERC, Élite Taxi valora que ha anat modificant el seu posicionament en relació amb el taxi i les plataformes fins al punt de ser "decisiva" en lai que hagi facilitat l'aprovació del darrer decret del juliol 2022. També celebra que laés "excel·lent".D'altra banda, de Junts destaca que l'exconseller de Territoriva complir amb el compromís d'aprovat el decret que incloïa la precontractació de 15 minuts el 2019, i la interlocució de la directora de Transports, Mercè Rius; mentre que la CUP en ressalta l'actitud a favor dels treballadors i autònoms del taxi i contra l'economia de plataforma.Per últim, Álvarez carrega contra PP, Ciutadans i Vox per haver promogut el model de VTC de plataforma i els acusa de voler "desballestar" el sector.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola