Mor un motorista en un xoc amb un camió a l'Alt Empordà

en una col·lisió amb un camió a l’N-II a(Alt Empordà). El Servei Català de Trànsit ha informat que l'accident ha estat en el punt quilomètric 750 de la carretera i els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 22:42 h.La motocicleta anava amb dos ocupants i, per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït unaque circulava en sentit contrari. Com a conseqüència de l’accident un dels motoristes, un home, ha mort. L’altra ocupant del vehicle de dues rodes, una dona, ha resultati ha estat trasllada a l’hospital Trueta de Girona.Arran de la incidència s’han activat vuit patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat, i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, la carretera ha estat totalment tallada fins a la una de la matinada.Amb aquesta víctima, sónen accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

