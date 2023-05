Mor Tina Turner als 83 anys

La cantant i actriuaquest dimecres als 83 anys. La reina del Rock&Roll ha mort després d'una llarga malaltia a la seva casa de Küsnacht, prop de Zuric, a Suïssa. "Amb ella, el món perd una llegenda de la música i un model a seguir", assenyala el comunicat emès pel seu portaveu.D'origen estatunidenc i nacionalitat suïssa, l'artista nascuda a Tennessee el novembre del 1939 sota el nom d'Anna Mae Bullock va apartar-se dels escenaris el 2013, als 73 anys i després de 54 en actiu. Va arribar al món de la música molt jove, quan va conèixer Ike Turner, amb qui es va casar i tenir fills, a més de gravar una desena de discos i fer concerts arreu.La història musical de la parella va ocultar el pitjor malson: pallisses, abusos i violancions. Ella, però, va aconseguir escapar del malson per començar una nova vida allunyada d'Ike, però amb molts deutes.Algunes de les seves cançons més conegudes són Proud Mary, The Best o

