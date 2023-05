El conseller Joan Ignasi Elena anuncia que es fa militant d'ERC

La millor manera de defensar les idees en les que sempre he cregut, és formar part d’@Esquerra_ERC.



Avui faig un pas que, per mi, és simbòlicament molt important.



Començo a militar al partit que millor representa el país. Sobiranista, d’esquerres i lliure de corrupció. pic.twitter.com/QzcgtrPGiu — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) May 24, 2023

El conseller d'Interior,, es farà militant d'ERC aquesta setmana. Així ho ha anunciat aquest dimecres a la tarda, durant un míting de campanya per les eleccions del 28-M, al Poblenou: "M'agradaria fer un pas més". Elena, que com el candidat a Barcelona,, havia militat al PSC, ha afirmat que ERC representa ara "la gran casa de l'esquerra nacional" de Catalunya.Durant l'acte, el conseller d'Interior ha lloat el projecte que encapçalen, a qui ha explicat que ha demanat el seu aval per entrar a militar. Elena ha assegurat que és un "honor" formar part del Govern, i que ara ha decidit participar també des del mateix projecte del partit. "I al teu costat, Ernest", ha dit interpel·lant Maragall."Aquest és un partit carregat d'història, dignitat, servei, honestedat i lluita", ha afegit Elena. En la seva intervenció, també ha aprofitat per carregar contra els socialistes, el seu expartit, a qui ha acusat de "renunciar al dret a decidir", i a defensar l'status quo i "els de sempre". "D'aquesta gent no ens en podem fiar", ha conclòs.Elena va ser líder del corrent crític dels socialistes d'Avancem, i va deixar el grup parlamentari socialista el juny del 2014 , en ple debat sobre el dret a decidir a Catalunya. "No m'hi veig en cor, no es pot ser crític tota la vida", va dir el dia que va deixar les regnes del partit a la cambra catalana, conscient que al PSC els seus postulats no tenien majoria a la direcció. Des d'aquell moment es va ubicar en l'òrbita d'ERC, però no va ser fins al maig de 2021 quan va acceptar comandar la conselleria d'Interior, com va avançar Nació

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola