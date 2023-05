Un tetraplègic torna a caminar per primer cop al món gràcies a un aparell que connecta cervell i músculs

Obrir la tecnologia a altres indicacions arreu del món

Un accident de trànsit el va deixar paralític

Un equip internacional de científics ha aconseguit que en, un holandès de 40 anys que va patir una lesió medul·lar en un accident de bicicleta que el va deixarel 2011,més de 10 anys després gràcies a un pont digital sense fil que restableix la comunicació entre el cervell i la medul·la espinal.Aquest pont digital li ha permès recuperar el control sobre el moviment de les seves cames paralitzades, cosa que ha fet que pugui posar-se dempeus, caminar i fins i tot, segons han explicat els mateixos científics en un article publicat aquest dimecres a la prestigiosa revista Nature. Per establir aquest pont digital es necessiten dos tipus d'. En primer lloc, li han implantat uns dispositius sobre la regió del cervell encarregada de controlar els moviments de les cames que permeten descodificar els senyals elèctrics que genera el cervell quan pensem a caminar. A més a més, han col·locat un neuroestimulador connectat a una guia d'elèctrodes sobre la regió de la medul·la espinal que controla el moviment de les cames. "Gràcies a algoritmes basats en mètodes d'intel·ligència artificial adaptativa, les intencions de moviment es descodifiquen en temps real a partir d'enregistraments cerebrals", ha explicat un dels responsables de la recerca,A continuació, aquestes intencions es converteixen ende la medul·la espinal, que alhora activen els músculs de les cames per aconseguir el moviment desitjat. Aquest pont digital funciona, la qual cosa permet al pacient desplaçar-se de manera autònoma. La rehabilitació gràcies a aquest pont digital també ha permès Gert-Jan recuperar les funcions neurològiques que havia perdut des del seu accident.Els investigadors han quantificat notables millores en les seves percepcions sensorials i habilitats motores,Així, els científics han considerat que aquesta reparació digital de la medul·la espinal "suggereix que s'han desenvolupat noves connexions nervioses". De moment, el pont digitalEn el futur, segons els investigadors, podria utilitzar-se una estratègia similar per restaurar les funcions de braços i mans. Igualment, han opinat que aquest pont digital també podriadeguda a un ictus.L'empresa responsable del pont digital, ONWARD Medical, juntament amb les universitats suïsses responsables de l'estudi, ha rebutper desenvolupar una versió comercial del pont digital, amb l'objectiu que la tecnologia estiguiGert-Jan Oskam a penes recorda el dia del seu accident de trànsit el. Tot el que té són flaixos de records: despertar-se en una ambulància en marxa amb un dolor insuportable; que un metge li preguntés si tenia prou diners per rebre tractament; adonar-se que no sentia res en la part inferior del cos i que estava paralitzat de cintura cap avall.En el seu vol de tornada a Països Baixos (en el moment de l'accident, Oskam treballava a la Xina com a coordinador logístic) estava segur que al seu país el curarien. Però, després de l'operació, el metge semblava satisfet que el seu pacient fos capaç de tocar-se el braç amb el nas. "Em va dir 'pots gratar-te el nas, això està bé.", ha recordat en declaracions a la premsa.Per evitar quedar-se tetraplègic per a tota la vida, Oskam es va unir a aquesta l'Hospital Universitari de Lausana el 2017 per sotmetre's a una prova de set mesos. En primer lloc, se li van inserir elèctrodes quirúrgicament en la part baixa de l'esquena. A través d'ells, s'envien impulsos elèctrics a la medul·la espinal per estimular els músculs, ajudant potencialment als nervis restants que no es van tallar en l'accident a portar senyals del cervell a les cames. Després de l'operació, Oskam va passar la resta de la seva estada a Lausana fent estiraments, posant-se dempeus iAl final va poder fer alguns passos sense l'ajuda de cap aparell, però no era suficient. Per això, va acceptar la proposta de provar aquest nou pont digital. Ara l'Oskam pot caminar amb més fluïdesa, superar obstacles i pujar escales:, ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola