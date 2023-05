Estrella de Betlem

Estrella de Betlem Foto: Cedida

Didalera

Didalera Foto: Cedida

Adelfa

Adelfa Foto: Cedida

Estramoni

Estramoni Foto: Cedida

Peiot

Peiot Foto: Cedida

Hortènsia

Hortènsia Foto: Cedida

Heura verinosa

Heura verinosa Foto: Cedida

Leshan servit d'element decoratiu des de temps immemorials, així doncs, és comú que formin part de l'escena en cases,. A més, a aquests éssers vius se'ls ha reconegut diversos beneficis com la purificació de l'aire, la reducció de la sequedat en l'ambient o la contribució al benestar emocional.D'altra banda, hi ha un llistat deque se'ls ha atorgat l'etiqueta de tòxiques per les seves propietats i poden posar en risc la salut de les mascotes, els nadons o les persones al·lèrgiques. Per aquest motiu, cal identificar-les i es recomana evitar-les en la mesura que sigui possible. Te'n mostrem 7 que són verinoses.Aquesta planta de belles indubtable és comuna en els jardins. El seu nom en llatí és Ornithogalum Umbellatum i en ser ingerida potel, de la mateixa manera que té tendència a crear plagues perquè atrau mosques blanques i bavoses.Aquest curiós ésser viu rep el nom per la seva similitud a un dèdal. Les seves fulles amples, aparentment inofensives, pot provocaren cas d'empassar-la.Les adelfes sovint funcionen d'element decoratiu de jardins comunitaris, no obstant això, és una de les plantes més verinoses que existeixen. També conegudes com a llorer de flor per la seva olor, el seu mínim consum pot causar. Un còctel que pot suposar la mort en cas d'ingerir una gran quantitat.L'estramoni, nomenada també Trompeta d'àngel, és un arbust habitual en jardins i zones comunitàries per l'atractiu de les seves flors. Ara bé, les llavors d'aquestes plantes són tòxiques i poden generaren cas de ser ingerides.La planta Lophophora Williamsii, en llatí, forma part de la família dels cactus. El seu gran avantatge és la facilitat per poder-la mantenir, ja que no requereix gaire cura. El seu desavantatge, però, les llavors situades en la part superior de l'ésser provoquenLa ingesta de les fulles i flors de la coneguda planta, produeix els mateixos efectes que el consum del cianur. Dit d'una altra manera, una dosi petita els símptomes són lleus, però una gran quantitat de consum pot causari, fins i tot, la mort.La planta sovint s'utilitza en façanes i jardins per les seves capacitats enfiladisses. Un element ornamental que es pot convertir en una arma molt desagradable. Els efectes per contacte sóni per la seva ingesta és l'alteració del sistema nerviós.

